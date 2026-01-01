Прокофьев. Оратория «Иван Грозный»

Иван Грозный: Музыка Прокофьева и Эйзенштейна

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского представляет спектакль «Иван Грозный». Это вторая и последняя работа Сергея Прокофьева и Сергея Эйзенштейна, в создании которой композитор и режиссёр объединили свои таланты для создания уникальной кинокартины.

Киносимфония

После успеха «Александра Невского» Эйзенштейн задумал новый фильм, который должен был быть насыщен музыкой Прокофьева в ещё большей степени. Режиссёр подошёл к проекту как к фильму-симфонии, полностью доверив композитору процесс создания музыки, предоставив ему возможность писать её ещё до начала съёмок. Некоторые сцены были сняты под уже записанные музыкальные эпизоды.

Музыкальный диалог

Прокофьев создал сорок эпизодов, которые чередуются с православными песнопениями. В фильме музыку исполняет дирижёр и композитор Абрам Стасевич, а первая серия «Ивана Грозного» была удостоена Сталинской премии в 1946 году. Однако после запрета второй серии работа над фильмом была полностью прекращена, и триптих Эйзенштейна остался незаконченным.

Оратория и балет

Композитор не писал ораторию «Иван Грозный» для чтеца, хора и оркестра; он оставил лишь киномузыку — разрозненные эпизоды для различных сцен. Однако после смерти Прокофьева Абрам Стасевич собрал все музыкальные фрагменты воедино, дополнив их партией чтеца, и в 1961 году состоялось первое исполнение оратории, приуроченное к 70-летию со дня рождения композитора.

Наследие Прокофьева

На основе созданных Прокофьевым эпизодов композитор Михаил Чулаки создал балет по либретто Юрия Григоровича. Музыка Прокофьева приобрела широкую популярность и часто исполняется как в форме оратории и балета, так и как оригинальная партитура. Весомый вклад в её восстановление и редактирование внесли Ирина Медведева и Марина Рахманова.

Артисты и исполнение

Среди выдающихся исполнителей музыки Прокофьева можно отметить таких мастеров, как Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Владимир Федосеев, Виталий Катаев, Риккардо Мути, Леонард Слаткин и Валерий Гергиев. Ожидаемое исполнение «Ивана Грозного» охватит всё богатство и выразительность этой музыки, привлекая внимание как ценителей классики, так и театральной публики.