Прокофьев. Оратория «Иван Грозный»

Государственная академическая симфоническая капелла России под управлением Валерия Полянского представляет спектакль «Иван Грозный». Это вторая и последняя работа Сергея Прокофьева и Сергея Эйзенштейна, в создании которой композитор и режиссёр объединили свои таланты для создания уникальной кинокартины.
После успеха «Александра Невского» Эйзенштейн задумал новый фильм, который должен был быть насыщен музыкой Прокофьева в ещё большей степени. Режиссёр подошёл к проекту как к фильму-симфонии, полностью доверив композитору процесс создания музыки, предоставив ему возможность писать её ещё до начала съёмок. Некоторые сцены были сняты под уже записанные музыкальные эпизоды.
Прокофьев создал сорок эпизодов, которые чередуются с православными песнопениями. В фильме музыку исполняет дирижёр и композитор Абрам Стасевич, а первая серия «Ивана Грозного» была удостоена Сталинской премии в 1946 году. Однако после запрета второй серии работа над фильмом была полностью прекращена, и триптих Эйзенштейна остался незаконченным.
Композитор не писал ораторию «Иван Грозный» для чтеца, хора и оркестра; он оставил лишь киномузыку — разрозненные эпизоды для различных сцен. Однако после смерти Прокофьева Абрам Стасевич собрал все музыкальные фрагменты воедино, дополнив их партией чтеца, и в 1961 году состоялось первое исполнение оратории, приуроченное к 70-летию со дня рождения композитора.
На основе созданных Прокофьевым эпизодов композитор Михаил Чулаки создал балет по либретто Юрия Григоровича. Музыка Прокофьева приобрела широкую популярность и часто исполняется как в форме оратории и балета, так и как оригинальная партитура. Весомый вклад в её восстановление и редактирование внесли Ирина Медведева и Марина Рахманова.
Среди выдающихся исполнителей музыки Прокофьева можно отметить таких мастеров, как Геннадий Рождественский, Мстислав Ростропович, Владимир Федосеев, Виталий Катаев, Риккардо Мути, Леонард Слаткин и Валерий Гергиев. Ожидаемое исполнение «Ивана Грозного» охватит всё богатство и выразительность этой музыки, привлекая внимание как ценителей классики, так и театральной публики.