Прокофьев. К 135-ю со дня рождения
Прокофьев. К 135-ю со дня рождения

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в честь Прокофьева в Капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает на уникальный концерт, посвящённый дню рождения великого композитора Сергея Прокофьева. В программе — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор, соч. 10, в исполнении Елизаветы Украинской, а также оратория «Иван Грозный» по одноименному кинофильму С. Эйзенштейна.

Программа концерта

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор, соч. 10
Солистка — Елизавета Украинская.

«Иван Грозный», оратория для меццо-сопрано, баса и оркестра (редакция А. Стасевича).

Исполнители

На сцене выступит Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, который давно зарекомендовал себя как один из лучших коллективов в России. Концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Прокофьева.

Купить билет на концерт Прокофьев. К 135-ю со дня рождения

В других городах
Апрель
25 апреля суббота
19:00
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
от 600 ₽

