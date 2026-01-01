Прокофьев. К 135-ю со дня рождения

Концерт в честь Прокофьева в Капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга приглашает на уникальный концерт, посвящённый дню рождения великого композитора Сергея Прокофьева. В программе — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор, соч. 10, в исполнении Елизаветы Украинской, а также оратория «Иван Грозный» по одноименному кинофильму С. Эйзенштейна.

Программа концерта

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ре-бемоль мажор, соч. 10

Солистка — Елизавета Украинская.

«Иван Грозный», оратория для меццо-сопрано, баса и оркестра (редакция А. Стасевича).

Исполнители

На сцене выступит Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга, который давно зарекомендовал себя как один из лучших коллективов в России. Концерт станет настоящим праздником для всех любителей классической музыки и поклонников творчества Прокофьева.