К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Прокофьев. Десятников

Прокофьев. Десятников

Постановка
Мариинский-2 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с шедеврами Прокофьева и Десятникова в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит возможность насладиться произведениями известных композиторов. В программе звучат шедевры Сергея Прокофьева и Леонида Десятникова.

Исполнители вечера

На сцене выступят талантливые музыканты:

  • Светлана Петрова - скрипка
  • Даниил Кочиев - скрипка
  • Михаил Аникеев - альт
  • Юлия Саакян - виолончель
  • Сергей Трафимович - контрабас
  • Николай Мохов - флейта
  • Роман Зворыкин - гобой
  • Виталий Папырин - кларнет
  • Марьяна Данилова - фортепиано

Программа концерта

Вечер будет состоять из следующих произведений:

  • Сергей Прокофьев - Квинтет для духовых и струнных соль минор, соч. 39
  • Леонид Десятников - «Эскизы к закату»
  • Сергей Прокофьев - Увертюра на еврейские темы для кларнета и фортепианного квинтета, соч. 34

Интересные факты

Сергей Прокофьев - один из самых значительных композиторов XX века, чья музыка сочетает в себе глубокую эмоциональность и новаторские идеи. Леонид Десятников, в свою очередь, известен своим уникальным стилем, который часто включает элементы современности и традиционной музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и мастерством исполнителей. Ждем вас на нашем концерте!

Сентябрь
Октябрь
22 сентября понедельник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
7 октября вторник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1500 ₽

