Прокофьев. Десятников

Музыкальный вечер с шедеврами Прокофьева и Десятникова в Мариинском театре

Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит возможность насладиться произведениями известных композиторов. В программе звучат шедевры Сергея Прокофьева и Леонида Десятникова.

Исполнители вечера

На сцене выступят талантливые музыканты:

Светлана Петрова - скрипка

Даниил Кочиев - скрипка

Михаил Аникеев - альт

Юлия Саакян - виолончель

Сергей Трафимович - контрабас

Николай Мохов - флейта

Роман Зворыкин - гобой

Виталий Папырин - кларнет

Марьяна Данилова - фортепиано

Программа концерта

Вечер будет состоять из следующих произведений:

Сергей Прокофьев - Квинтет для духовых и струнных соль минор, соч. 39

Леонид Десятников - «Эскизы к закату»

Сергей Прокофьев - Увертюра на еврейские темы для кларнета и фортепианного квинтета, соч. 34

Интересные факты

Сергей Прокофьев - один из самых значительных композиторов XX века, чья музыка сочетает в себе глубокую эмоциональность и новаторские идеи. Леонид Десятников, в свою очередь, известен своим уникальным стилем, который часто включает элементы современности и традиционной музыки.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и мастерством исполнителей. Ждем вас на нашем концерте!