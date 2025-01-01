Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Project X
Киноафиша Project X

Project X

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Project X: Ночь, которую нельзя пропустить

Забудьте о правилах — в эту ночь всё возможно! Спектакль «Project X» станет настоящим событием, которое надолго останется в памяти. Это не просто вечеринка, это уникальная история, которая будет пересказываться еще долго после последнего аккорда.

Неповторимая атмосфера

В ночь пятницы город встряхнет мощнейший ритм от топовых диджеев, которые создадут удивительное музыкальное сопровождение. Кроме того, го-гоу девушки добавят огня и ярких эмоций к этому незабываемому шоу.

Конкурсы и веселье

Приготовьтесь к захватывающим конкурсам, которые проверят ваши нервы и дадут возможность выиграть невероятные призы. Это не просто развлечение, а настоящий тест на смелость!

Специальное меню

Чтобы вечеринка была действительно незабываемой, в баре предложат специальное меню, которое порадует даже самых требовательных гурманов. Длинные очереди в баре не будут проблемой — вы сможете насладиться напитками до самого утра.

Эта ночь не повторится. Будь там, чтобы стать частью уникального события, или позже слушай только чужие истории о том, что произошло. Не упустите свой шанс!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:30 от 399 ₽

В ближайшие дни

Элли на маковом поле
12+
Поп Инди
Элли на маковом поле
31 октября в 20:00 Фабрика
от 2000 ₽
Markul
16+
Хип-хоп
Markul
16 октября в 20:00 Свобода
от 2160 ₽
Вечно молодой
18+
Вечеринка
Вечно молодой
1 ноября в 23:00 Свобода
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше