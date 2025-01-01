Программа «Прогулки по Москве» с Антониной Кузнецовой

Народная артистка России Антонина Кузнецова представляет уникальную программу «Прогулки по Москве». Это увлекательное путешествие по произведениям русских поэтов и писателей, среди которых Константин Батюшков, Александр Пушкин, Надежда Дурова, Александр Герцен, Андрей Белый, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Давид Самойлов, Михаил Салтыков-Щедрин и Булат Окуджава.

Музыкальное сопровождение

В программе принимает участие пианист Алексей Холодов, который создает атмосферу, подчеркивающую литературные произведения. Зрителей ожидают музыкальные композиции:

М. Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке» (из оперы «Хованщина»)

Б. Окуджава — «Песенка об Арбате»

Б. Окуджава — «Живописцы, окуните ваши кисти»

Песни военных лет

А. Скрябин — «Поэма № 2» op.32 (фрагмент)

С. Рахманинов — «Маргаритки» op.38 № 3 (фрагмент)

П. Чайковский — «Размышление» op.42 № 1

Об Антонине Кузнецовой

Антонина Кузнецова — заслуженная артистка России и лауреат премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. Она является профессором Российской академии театрального искусства, автором и исполнителем чтецких программ, а также эссеистом. Её работы и выступления заряжают зрителей вдохновением и погружают их в мир литературы.

Приглашаем вас на этот замечательный вечер поэзии и музыки, который позволит по-новому увидеть родную столицу через призму творчества великих русских классиков.