Народная артистка России Антонина Кузнецова представляет уникальную программу «Прогулки по Москве». Это увлекательное путешествие по произведениям русских поэтов и писателей, среди которых Константин Батюшков, Александр Пушкин, Надежда Дурова, Александр Герцен, Андрей Белый, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Давид Самойлов, Михаил Салтыков-Щедрин и Булат Окуджава.
В программе принимает участие пианист Алексей Холодов, который создает атмосферу, подчеркивающую литературные произведения. Зрителей ожидают музыкальные композиции:
Антонина Кузнецова — заслуженная артистка России и лауреат премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. Она является профессором Российской академии театрального искусства, автором и исполнителем чтецких программ, а также эссеистом. Её работы и выступления заряжают зрителей вдохновением и погружают их в мир литературы.
Приглашаем вас на этот замечательный вечер поэзии и музыки, который позволит по-новому увидеть родную столицу через призму творчества великих русских классиков.