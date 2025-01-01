Меню
16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Программа «Прогулки по Москве» с Антониной Кузнецовой

Народная артистка России Антонина Кузнецова представляет уникальную программу «Прогулки по Москве». Это увлекательное путешествие по произведениям русских поэтов и писателей, среди которых Константин Батюшков, Александр Пушкин, Надежда Дурова, Александр Герцен, Андрей Белый, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Давид Самойлов, Михаил Салтыков-Щедрин и Булат Окуджава.

Музыкальное сопровождение

В программе принимает участие пианист Алексей Холодов, который создает атмосферу, подчеркивающую литературные произведения. Зрителей ожидают музыкальные композиции:

  • М. Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке» (из оперы «Хованщина»)
  • Б. Окуджава — «Песенка об Арбате»
  • Б. Окуджава — «Живописцы, окуните ваши кисти»
  • Песни военных лет
  • А. Скрябин — «Поэма № 2» op.32 (фрагмент)
  • С. Рахманинов — «Маргаритки» op.38 № 3 (фрагмент)
  • П. Чайковский — «Размышление» op.42 № 1

Об Антонине Кузнецовой

Антонина Кузнецова — заслуженная артистка России и лауреат премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. Она является профессором Российской академии театрального искусства, автором и исполнителем чтецких программ, а также эссеистом. Её работы и выступления заряжают зрителей вдохновением и погружают их в мир литературы.

Приглашаем вас на этот замечательный вечер поэзии и музыки, который позволит по-новому увидеть родную столицу через призму творчества великих русских классиков.

Октябрь
8 октября среда
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1800 ₽

