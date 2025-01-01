Меню
Прогулка с облаками
Киноафиша Прогулка с облаками

Спектакль Прогулка с облаками

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Постановка для самых маленьких по мотивам сказок Сергея Козлова

«Прогулка с облаками» — это атмосферная история, вдохновленная сказками Сергея Козлова. В центре сюжета — трогательный главный герой Ежик, который рано утром отправляется к своей подружке Ежинке. Их цель — увидеть чудо-рождение облаков. Однако на пути Ежика возникают препятствия, и зрителю становится интересно, успеет ли он достигнуть своей цели.

Сюжет и тематика

Это новелла предназначена для самых маленьких зрителей. Сюжет затрагивает темы дружбы, настойчивости и волшебства, что делает его особенно актуальным для юной аудитории. Яркие персонажи и увлекательный процесс следования за мечтой обязательно привлекут внимание детей.

Музыка и спецэффекты

Спектакль сопровождается восхитительной музыкой и специальными эффектами, которые создают уникальную атмосферу и погружают зрителей в сказочный мир. Музыкальное оформление подчеркивает каждое мгновение, добавляя эмоциональную нагрузку к происходящему на сцене.

Интересные факты

Сергей Козлов — известный российский писатель, которому принадлежат многие любимые детские сказки. Его творчество вдохновляет на создание не только литературных произведений, но и театральных адаптаций, таких как «Прогулка с облаками». Спектакль обещает стать не только развлекательным, но и образовательным, способствуя развитию воображения у детей.

Приходите и погрузитесь в мир волшебства и дружбы, следуя за Ежиком в его увлекательном путешествии!

Режиссер
Татьяна Батракова
В ролях
Татьяна Батракова
Антонина Шишигина
Алексей Шишигин

Фотографии

Прогулка с облаками Прогулка с облаками Прогулка с облаками Прогулка с облаками
