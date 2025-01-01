Спектакль Прогулка по Петербургу

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательный интерактивный кукольный спектакль, который позволит познакомиться с достопримечательностями великолепного Санкт-Петербурга. В ходе представления дети не только увидят любимых персонажей, но и отправятся в захватывающее путешествие по городу.
Вместе с отважной собачкой и её верными друзьями юные зрители смогут:
В роли главных персонажей выступят:
Спектакль создан под руководством талантливой Люси Вороны, что гарантирует высокое качество исполнения и интересный сюжет.
Спектакль сочетает в себе элементы игры и познавательного обучения, что делает его идеальным для семейного просмотра. Дети смогут не только развлекаться, но и расширять свои знания о родном городе.
Не упустите возможность подарить вашему ребенку яркие впечатления и новые знания о Санкт-Петербурге!