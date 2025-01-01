Меню
Киноафиша Прогулка по Петербургу

Спектакль Прогулка по Петербургу

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный кукольный спектакль «Путешествие по Санкт-Петербургу»

Приглашаем маленьких зрителей на увлекательный интерактивный кукольный спектакль, который позволит познакомиться с достопримечательностями великолепного Санкт-Петербурга. В ходе представления дети не только увидят любимых персонажей, но и отправятся в захватывающее путешествие по городу.

Что ждет зрителей?

Вместе с отважной собачкой и её верными друзьями юные зрители смогут:

  • посетить знаменитые памятники города;
  • прогуляться по живописным мостам;
  • узнать интересные истории о реках и каналах Санкт-Петербурга.

Актерский состав

В роли главных персонажей выступят:

  • Люся Ворона
  • Елена Степанова
  • Владимир Комогорцев

Режиссёр-постановщик

Спектакль создан под руководством талантливой Люси Вороны, что гарантирует высокое качество исполнения и интересный сюжет.

Почему стоит посетить?

Спектакль сочетает в себе элементы игры и познавательного обучения, что делает его идеальным для семейного просмотра. Дети смогут не только развлекаться, но и расширять свои знания о родном городе.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку яркие впечатления и новые знания о Санкт-Петербурге!

