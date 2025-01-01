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Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»
Киноафиша Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»

Спектакль Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Уникальный тетральный эксперимент в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный театральный эксперимент — спектакль-прогулку «Пушкин. Медный всадник. Наводнение», который перенесет вас в события самого страшного наводнения в истории Петербурга 7 ноября 1824 года. Вместе с героями поэмы Пушкина и воспоминаниями Грибоедова вы пройдете по улицам города, которые в те времена были охвачены стихией, и ощутите атмосферу катастрофы, повлиявшей на судьбы множества людей.

Маршрут и места Петербурга

Прогулка начинается с Сенной площади, в районе Гауптвахты, и проходит по историческим местам, описанным в поэме «Медный всадник». Вы окажетесь на улицах, вдохновивших Пушкина на создание этого произведения:

  • Конный переулок (ныне Гривцова)
  • Набережная Мойки
  • Вознесенский и Адмиралтейский проспекты
  • Сенатская площадь
  • Набережная Невы

Путь завершится неподалеку от Зимнего дворца — там, где когда-то стихия оставила свой след в истории города.

Погружение в эпоху Пушкина

Участники спектакля не только пройдут по тем же улицам и мостовым, что и герои произведения, но и узнают, как события великого наводнения изменили жизнь Петербурга. Реконструкция исторических фактов, живая игра актеров и атмосферные постановки позволят прочувствовать красоту, величие и трагизм того времени. Вы увидите знакомые дома и пейзажи, но в новом свете, как будто оказавшись в центре событий двухсотлетней давности.

Как справиться с неизбежностью стихии? И возможно ли спастись от гнева природы? Эти вопросы встают перед каждым участником этой уникальной прогулки.

Для кого

Прогулка рассчитана на тех, кто хочет не просто прикоснуться к литературной и исторической памяти, но и ощутить атмосферу старого Петербурга, прочувствовать трагизм тех событий и стать частью уникального театрального действия на улицах города.

Не упустите возможность погрузиться в историю и пройти дорогами героев Пушкина!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Гауптвахта на Сенной Санкт-Петербург, Садовая, 37, у входа в «Городское туристско-информационное бюро»
16:00 от 1199 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Гауптвахта на Сенной Санкт-Петербург, Садовая, 37, у входа в «Городское туристско-информационное бюро»
16:00 от 1199 ₽

Фотографии

Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение» Прогулка-катастрофа «Пушкин. Медный Всадник. Наводнение»

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