Прогулка по усадьбе Лидии Ивановны Кашиной

Приглашаем гостей музея-заповедника на уникальную прогулку по усадьбе последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. Эта усадьба стала одним из прообразов Анны Снегиной в знаменитой поэме Сергея Есенина.

Живописные пейзажи

Посетители смогут насладиться свежим воздухом в живописном парке, уютно устроившись на скамейках в тени липовой аллеи. Здесь открываются великолепные виды на широкую Оку, которые захватывают дух и позволяют погрузиться в атмосферу поэзии Есенина.

Уникальный маршрут

В рамках экскурсии гости посетят территорию усадьбы родителей Сергея Есенина, где сохранились исторические постройки: изба-времянка, амбар, рига и ледник. Каждое из этих мест хранит в себе дух времени и рассказывает свою историю.

Фотографические моменты

Не забудьте взять с собой фотоаппарат! Пейзажи рязанских раздолий, так пронизанные поэтическим вдохновением, станут отличным фоном для ярких фотографий на память.

Прогулка по усадьбе Кашиной — это не только возможность прикоснуться к литературному наследию, но и шанс насладиться природой и историей. Ждем вас в нашем музее-заповеднике!