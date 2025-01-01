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Прогулка «Иду я разросшимся садом...»
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Прогулка «Иду я разросшимся садом...»

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О концерте/спектакле

Прогулка по усадьбе Лидии Ивановны Кашиной

Приглашаем гостей музея-заповедника на уникальную прогулку по усадьбе последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. Эта усадьба стала одним из прообразов Анны Снегиной в знаменитой поэме Сергея Есенина.

Живописные пейзажи

Посетители смогут насладиться свежим воздухом в живописном парке, уютно устроившись на скамейках в тени липовой аллеи. Здесь открываются великолепные виды на широкую Оку, которые захватывают дух и позволяют погрузиться в атмосферу поэзии Есенина.

Уникальный маршрут

В рамках экскурсии гости посетят территорию усадьбы родителей Сергея Есенина, где сохранились исторические постройки: изба-времянка, амбар, рига и ледник. Каждое из этих мест хранит в себе дух времени и рассказывает свою историю.

Фотографические моменты

Не забудьте взять с собой фотоаппарат! Пейзажи рязанских раздолий, так пронизанные поэтическим вдохновением, станут отличным фоном для ярких фотографий на память.

Прогулка по усадьбе Кашиной — это не только возможность прикоснуться к литературному наследию, но и шанс насладиться природой и историей. Ждем вас в нашем музее-заповеднике!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 23 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 24 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 25 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 27 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 28 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 29 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 30 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 31 июля
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 1 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 2 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽
Рязань, 3 августа
Музей-заповедник Есенина Рязань, Рыбновский р-н, с. Константиново
10:00 от 150 ₽

В ближайшие дни

Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
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Исторические выставки
Территория музея-заповедника (территории Усадьбы Л.И. Кашиной и Усадьбы родителей С.А. Есенина)
31 июля в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 150 ₽
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
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Исторические выставки
Единый входной билет в экспозиции и на территорию музея-заповедника
2 августа в 10:00 Музей-заповедник Есенина
от 300 ₽
Музейная открытка своими руками
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Мастер-класс
Музейная открытка своими руками
28 июля в 12:00 Музей-заповедник Есенина
от 450 ₽
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