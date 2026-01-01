Оповещения от Киноафиши
«Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева
Билеты от 2500₽
Киноафиша «Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева

Спектакль «Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева

0+
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Концерт студентов Школы при Государственном академическом ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева

Выпускной концерт учащихся Школы-студии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева — это яркое творческое событие в культурной жизни столицы. Юные танцовщики продемонстрируют высочайший исполнительский уровень и великолепную хореографию выдающегося мастера, представляя его лучшие постановки.

Искусство и традиции

Школа-студия при ГААНТ является уникальным учебным заведением, подготовляющим артистов для танцевальных коллективов. Она славится своей учебной программой, которая открывает перед талантливой молодёжью пути на прославленные театральные и концертные площадки, а также в лучшие танцевальные труппы мира.

Талант нового поколения

Из стен Школы-студии выходят великолепные танцовщики-актеры, способные воплощать сложные художественные образы. Их виртуозная техника и навыки обращения со всеми видами танца позволяют им становиться звездами многими международными событиях. Выступления юных артистов в Италии, Бразилии, Японии, Китае и Португалии были встречены высокими оценками не только зрителей, но и профессионалов.

Не упустите возможность увидеть это вдохновляющее представление и поддержать молодых талантов на их творческом пути!

Купить билет на спектакль «Программа выпускного концерта»: Концерт школы-студии при ГААНТ им. Игоря Моисеева

Помощь с билетами
Март
27 марта пятница
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 2500 ₽

