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Билеты от 1600₽
Киноафиша Программа «Стильный характер Коко Шанель»

Программа «Стильный характер Коко Шанель»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Коко Шанель

Приглашаем вас на уникальную познавательную программу, посвященную жизни и творчеству знаменитого дизайнера Коко Шанель. Участники смогут узнать интересные факты о ее жизни, а также ознакомиться с историей ее дизайнерских находок и вкладом в современную моду.

Стиль Шанель в женском костюме

Гостей ждет увлекательный экскурс в мир моды, где они научатся выделять характерные особенности стиля Шанель в женском костюме. Будут рассмотрены элементы одежды и аксессуаров, которые стали знаковыми для её творчества. Участники также получат возможность применять детали стиля в создании современных образов.

Мастер-класс по созданию ароматов

После теоретической части пройдет мастер-класс по созданию масляных духов «Стильный характер». Участники узнают две формулы для создания ароматов и научатся грамотно «слушать» и подбирать компоненты для будущей композиции. Также они смогут различать группы запахов по классификациям.

В итоге каждый посетитель создаст уникальные духи, отражающие их собственный «стильный характер». Не упустите возможность прикоснуться к миру моды и сделать шаг в сторону креативности!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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