Погружение в мир Коко Шанель

Приглашаем вас на уникальную познавательную программу, посвященную жизни и творчеству знаменитого дизайнера Коко Шанель. Участники смогут узнать интересные факты о ее жизни, а также ознакомиться с историей ее дизайнерских находок и вкладом в современную моду.

Стиль Шанель в женском костюме

Гостей ждет увлекательный экскурс в мир моды, где они научатся выделять характерные особенности стиля Шанель в женском костюме. Будут рассмотрены элементы одежды и аксессуаров, которые стали знаковыми для её творчества. Участники также получат возможность применять детали стиля в создании современных образов.

Мастер-класс по созданию ароматов

После теоретической части пройдет мастер-класс по созданию масляных духов «Стильный характер». Участники узнают две формулы для создания ароматов и научатся грамотно «слушать» и подбирать компоненты для будущей композиции. Также они смогут различать группы запахов по классификациям.

В итоге каждый посетитель создаст уникальные духи, отражающие их собственный «стильный характер». Не упустите возможность прикоснуться к миру моды и сделать шаг в сторону креативности!