Программа «Стильный характер Коко Шанель»
Мастер-класс «Стильный характер»: Погружение в мир Коко Шанель

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный одной из самых влиятельных фигур в мире моды — Коко Шанель. На этом занятии вы не только узнаете интересные факты из жизни великого дизайнера, но и сможете применить ее стиль в своей жизни.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Исторический экскурс: Познакомьтесь с жизнью и творчеством Коко Шанель. Узнайте, как она изменила облик моды и какие дизайнерские находки стали её наследием.
  • Стиль Коко Шанель: Научитесь различать характерные особенности её стиля в женском костюме, включая одежду и аксессуары.
  • Современные тренды: Овладейте навыками применения деталей стиля Шанель в своем повседневном образе.

Создание ароматов

В рамках мастер-класса также пройдет занятие по созданию масляных духов «Стильный характер». На этом этапе вы:

  • Узнаете две формулы создания ароматов: Погрузитесь в тонкости парфюмерного искусства.
  • Научитесь подбирать компоненты: Разберитесь, как «слушать» ароматы и сочетать их в уникальные композиции.
  • Определите группы ароматов: Изучите классификации и различия между ними.
  • Создадите свои духи: Проявите креативность и создайте аромат, отражающий ваш «Стильный характер».

Что включено в стоимость?

В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы: флакон для масляных духов, масла-основа и эфирные масла, а также инструменты для создания ваших уникальных духов.

Не упустите возможность окунуться в мир моды и ароматов вместе с нами! Записывайтесь на мастер-класс и создайте свой неповторимый стиль!

10 августа
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
12:00 от 1600 ₽
31 августа
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
12:00 от 1600 ₽

