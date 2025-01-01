Мастер-класс «Стильный характер»: Погружение в мир Коко Шанель
Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный одной из самых влиятельных фигур в мире моды — Коко Шанель. На этом занятии вы не только узнаете интересные факты из жизни великого дизайнера, но и сможете применить ее стиль в своей жизни.
Что вас ждет на мастер-классе?
- Исторический экскурс: Познакомьтесь с жизнью и творчеством Коко Шанель. Узнайте, как она изменила облик моды и какие дизайнерские находки стали её наследием.
- Стиль Коко Шанель: Научитесь различать характерные особенности её стиля в женском костюме, включая одежду и аксессуары.
- Современные тренды: Овладейте навыками применения деталей стиля Шанель в своем повседневном образе.
Создание ароматов
В рамках мастер-класса также пройдет занятие по созданию масляных духов «Стильный характер». На этом этапе вы:
- Узнаете две формулы создания ароматов: Погрузитесь в тонкости парфюмерного искусства.
- Научитесь подбирать компоненты: Разберитесь, как «слушать» ароматы и сочетать их в уникальные композиции.
- Определите группы ароматов: Изучите классификации и различия между ними.
- Создадите свои духи: Проявите креативность и создайте аромат, отражающий ваш «Стильный характер».
Что включено в стоимость?
В стоимость мастер-класса входят все необходимые материалы: флакон для масляных духов, масла-основа и эфирные масла, а также инструменты для создания ваших уникальных духов.
Не упустите возможность окунуться в мир моды и ароматов вместе с нами! Записывайтесь на мастер-класс и создайте свой неповторимый стиль!