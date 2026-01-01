Театральная вечеринка: «Красилка поэта Родионова» и «Программа совместных переживаний»

Любителей живой музыки и современного театра ожидает незабываемая вечеринка, объединившая две эпохальные части: «Красилка поэта Родионова» и «Программа совместных переживаний». Эта программа – настоящий синтез электронной музыки и интеллектуального стендапа, где каждый найдет что-то по душе.

Красилка поэта Родионова

Первую часть представит вербатим-стендап от Бориса Павловича. Он расскажет о своих попытках написать пьесу о модном московском поэте Андрее Родионове, который трудится в красильном цеху музыкального театра. Зрители смогут насладиться сочетанием нежности и опасных приключений, японской философии и щедрой порцией ненормативной лексики. Не пропустите возможность услышать стихи Андрея Родионова, наполненные нежностью и анархией.

Программа совместных переживаний

Вторая часть посвящена поэту Льву Рубинштейну, знаменитому представителю московского концептуализма. В компании таких известных художников, как Дмитрий Пригов, Андрей Монастырский и Сергей Летов, он создавал перформансы в подмосковных лесах и искусно разрушал уныние позднесоветского общества. Лев Рубинштейн был самым тонким и интеллигентным в этой компании, оставаясь верным себе до трагической гибели в 2024 году.

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.