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Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»
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Программа «Дневные наблюдения в обсерватории Волгоградского планетария»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Дневные наблюдения в обсерватории: откройте тайны солнечной системы в Волгоградском планетарии

На дневных наблюдениях в обсерватории посетители смогут познакомиться с главным инструментом – немецким рефрактором производства Carl Zeiss. Это уникальное оборудование позволит вам узнать об особенностях наблюдательной площадки и погрузиться в мир астрономии.

Солнце: главный объект наблюдения

Главным объектом дневных наблюдений является Солнце – ближайшая к Земле звезда. Используются несколько методов для его наблюдения:

  • Метод проекции: изображение Солнца выводится на экран, что позволяет всем посетителям рассмотреть его одновременно.
  • Специальный солнечный окуляр: каждый желающий по очереди наблюдает светило в телескоп.
  • Плотные стеклянные фильтры: они позволяют смотреть на Солнце без телескопа.

С помощью телескопа можно увидеть множество деталей фотосферы этой ярчайшей звезды: темные пятна, их структуру, светлые факельные области и грануляцию.

Другие объекты наблюдения

Кроме Солнца, в дневном небе при благоприятных условиях можно наблюдать Венеру – вторую от Солнца планету. Она меняет видимый размер и фазы, что вызывает большой интерес у астрономов и любителей звезд.

Иногда телескоп наводится на яркие звезды ночного неба, чтобы показать, что днем тоже можно увидеть их, но с помощью телескопа. Если в небе видна растущая или убывающая Луна, телескоп также будет направлен на нее. Несмотря на яркое дневное небо, в телескоп четко видны моря и кратеры призрачной Луны.

Приходите на дневные наблюдения и открывайте для себя удивительный мир астрономии!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Волгоград, 5 августа
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Волгоград, 6 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
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Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
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Волгоград, 8 августа
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Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
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Волгоград, 12 августа
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Волгоград, 20 августа
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11:00 15:00
Волгоград, 22 августа
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11:00 15:00
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Волгоград, 25 августа
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11:00 15:00

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