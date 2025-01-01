Дневные наблюдения в обсерватории: откройте тайны солнечной системы в Волгоградском планетарии

На дневных наблюдениях в обсерватории посетители смогут познакомиться с главным инструментом – немецким рефрактором производства Carl Zeiss. Это уникальное оборудование позволит вам узнать об особенностях наблюдательной площадки и погрузиться в мир астрономии.

Солнце: главный объект наблюдения

Главным объектом дневных наблюдений является Солнце – ближайшая к Земле звезда. Используются несколько методов для его наблюдения:

Метод проекции: изображение Солнца выводится на экран, что позволяет всем посетителям рассмотреть его одновременно.

Специальный солнечный окуляр: каждый желающий по очереди наблюдает светило в телескоп.

Плотные стеклянные фильтры: они позволяют смотреть на Солнце без телескопа.

С помощью телескопа можно увидеть множество деталей фотосферы этой ярчайшей звезды: темные пятна, их структуру, светлые факельные области и грануляцию.

Другие объекты наблюдения

Кроме Солнца, в дневном небе при благоприятных условиях можно наблюдать Венеру – вторую от Солнца планету. Она меняет видимый размер и фазы, что вызывает большой интерес у астрономов и любителей звезд.

Иногда телескоп наводится на яркие звезды ночного неба, чтобы показать, что днем тоже можно увидеть их, но с помощью телескопа. Если в небе видна растущая или убывающая Луна, телескоп также будет направлен на нее. Несмотря на яркое дневное небо, в телескоп четко видны моря и кратеры призрачной Луны.

Приходите на дневные наблюдения и открывайте для себя удивительный мир астрономии!