На дневных наблюдениях в обсерватории посетители смогут познакомиться с главным инструментом – немецким рефрактором производства Carl Zeiss. Это уникальное оборудование позволит вам узнать об особенностях наблюдательной площадки и погрузиться в мир астрономии.
Главным объектом дневных наблюдений является Солнце – ближайшая к Земле звезда. Используются несколько методов для его наблюдения:
С помощью телескопа можно увидеть множество деталей фотосферы этой ярчайшей звезды: темные пятна, их структуру, светлые факельные области и грануляцию.
Кроме Солнца, в дневном небе при благоприятных условиях можно наблюдать Венеру – вторую от Солнца планету. Она меняет видимый размер и фазы, что вызывает большой интерес у астрономов и любителей звезд.
Иногда телескоп наводится на яркие звезды ночного неба, чтобы показать, что днем тоже можно увидеть их, но с помощью телескопа. Если в небе видна растущая или убывающая Луна, телескоп также будет направлен на нее. Несмотря на яркое дневное небо, в телескоп четко видны моря и кратеры призрачной Луны.
Приходите на дневные наблюдения и открывайте для себя удивительный мир астрономии!