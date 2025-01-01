Прогноз погоды

Музыка и экология: мировая премьера «Времена года в эпоху глобального потепления»

Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа приглашает вас на уникальный концерт, который объединит в себе классическую музыку и современные экологические проблемы.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат:

Рихтер. «Времена года Вивальди Recomposed»

Лаврова. «Времена года в эпоху глобального потепления» (мировая премьера)

Солисты

На сцене выступят выдающиеся солисты, лауреаты международных конкурсов:

Илья Иофф (скрипка)

Лидия Коваленко (скрипка)

Детали мероприятия

Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и задуматься о важности экологии в наше время.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!