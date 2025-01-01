Прогноз погоды

Камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа приглашает вас на уникальный концерт, который объединит в себе классическую музыку и современные экологические проблемы.
В программе вечера прозвучат:
На сцене выступят выдающиеся солисты, лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут без антракта. Это отличная возможность не только насладиться музыкой, но и задуматься о важности экологии в наше время.
Не упустите шанс стать частью этого уникального события!