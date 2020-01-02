«Профессор Сторицын» – современная драма о потерянных мечтах. Спектакль Новокузнецкого драматического театра на Большой сцене театра «Красный факел»

Новокузнецкий драматический театр представляет спектакль «Профессор Сторицын» на Большой сцене театра «Красный факел». Это история о человеке, который мечтает о вечных ценностях, но оказывается в мире, лишенном настоящих эмоций и желаний.

Сюжет

Главный герой, профессор Сторицын, живет в доме, где царит атмосфера безысходности. Интеллигентная семья, погруженная в личные проблемы, пытается найти выход из лабиринта своих переживаний. Спектакль переносит нас на сто лет вперед, в современность, где проблемы, касающиеся человеческих отношений, остаются актуальными.

Темы и идеи

Производство фокусируется на глубоком исследовании человеческой натуры и взаимоотношений в непростых обстоятельствах. Современные технологии, такие как видеокамеры, играют важную роль в создании уникальной атмосферы и помогают зрителям понять внутренние конфликты героев.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставляет задуматься о вечных вопросах жизни и существования. Приходите в театр «Красный факел» и погрузитесь в мир профессора Сторицина!