Профессия — жена гения: Милева Марич, Мари Лоран, Берта Рингер
Киноафиша Профессия — жена гения: Милева Марич, Мари Лоран, Берта Рингер

Профессия — жена гения: Милева Марич, Мари Лоран, Берта Рингер

12+
12+
О выставке

Лекция к международному женскому дню

6 марта в Доме Винтажной музыки состоится уникальная лекция, посвященная женщинам, чьи достижения часто остаются в тени знаменитых мужчин. Проект "На что способна женщина" под руководством Алии Сорокиной и Иры Адаменко продолжает цикл лекций о судьбах жён известных учёных.

Скрытые истории великих жен

Теория относительности, вакцина от бешенства и автомобили Mercedes-Benz — на первый взгляд, это три независимых открытия. Однако, как показали исследователи, за каждым из этих достижений стоит её жена. Например, почему у памятника Милеве Эйнштейн завязаны глаза? Каково значение ухода Мари Лоран за шелкопрядами? И каким образом Берта Рингер спасла бренд Mercedes-Benz с помощью всего лишь подвязки для чулок и шпильки?

Программа лекции

На лекции вам расскажут об этих и других фактах из жизни выдающихся женщин, без которых история науки была бы иной. Это прекрасная возможность узнать больше о вкладе женщин в науку и техники, который зачастую остаётся незамеченным.

Не упустите шанс стать частью увлекательной беседы и расширить свои знания о роли женщин в истории!

Март
8 марта воскресенье
19:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
