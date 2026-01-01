Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Профессиональный театр кукол
Киноафиша Профессиональный театр кукол

Профессиональный театр кукол

16+
Продолжительность 80 минут
Возраст 16+

О выставке

Экскурсия в Красноярском театре кукол

КГАУК «Красноярский театр кукол» приглашает подростков и взрослых на увлекательную экскурсию. Вы сможете ознакомиться с уникальным миром кукол и театрального искусства, открыв для себя много нового о процессе создания спектаклей.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вас ждет:

  • Обзорная экскурсия по театру: вы посетите сцену, зрительный зал, фойе и малую сцену.
  • Демонстрация светового и звукового оборудования, который используется в спектаклях.
  • Знакомство с историей театра и его кукольными системами на примерах персонажей из действующих постановок.
  • Информация о процессе создания спектаклей и технологии изготовления кукол и декораций.
  • Возможность посетить репетицию (в соответствии с репетиционным графиком).

Продолжительность

Экскурсия займет 70-80 минут. Будет интересно всем, кто хочет глубже понять театральные традиции и кукольное искусство.

Купить билет на выставка Профессиональный театр кукол

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
19 марта четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 400 ₽
21 апреля вторник
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 400 ₽
25 апреля суббота
17:30
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 400 ₽
28 апреля вторник
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 400 ₽

В ближайшие дни

Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
9 марта в 12:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
10 мая в 11:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
0+
Интерактивный
Посещение музея Гарри Поттера в Красноярске
23 марта в 12:00 Музей Гарри Поттера «Хогвартс-холл»
от 840 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше