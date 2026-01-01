Экскурсия в Красноярском театре кукол
КГАУК «Красноярский театр кукол» приглашает подростков и взрослых на увлекательную экскурсию. Вы сможете ознакомиться с уникальным миром кукол и театрального искусства, открыв для себя много нового о процессе создания спектаклей.
Программа экскурсии
В ходе экскурсии вас ждет:
- Обзорная экскурсия по театру: вы посетите сцену, зрительный зал, фойе и малую сцену.
- Демонстрация светового и звукового оборудования, который используется в спектаклях.
- Знакомство с историей театра и его кукольными системами на примерах персонажей из действующих постановок.
- Информация о процессе создания спектаклей и технологии изготовления кукол и декораций.
- Возможность посетить репетицию (в соответствии с репетиционным графиком).
Продолжительность
Экскурсия займет 70-80 минут. Будет интересно всем, кто хочет глубже понять театральные традиции и кукольное искусство.