Экскурсия в Красноярском театре кукол

КГАУК «Красноярский театр кукол» приглашает подростков и взрослых на увлекательную экскурсию. Вы сможете ознакомиться с уникальным миром кукол и театрального искусства, открыв для себя много нового о процессе создания спектаклей.

Программа экскурсии

В ходе экскурсии вас ждет:

Обзорная экскурсия по театру: вы посетите сцену, зрительный зал, фойе и малую сцену.

Демонстрация светового и звукового оборудования, который используется в спектаклях.

Знакомство с историей театра и его кукольными системами на примерах персонажей из действующих постановок.

Информация о процессе создания спектаклей и технологии изготовления кукол и декораций.

Возможность посетить репетицию (в соответствии с репетиционным графиком).

Продолжительность

Экскурсия займет 70-80 минут. Будет интересно всем, кто хочет глубже понять театральные традиции и кукольное искусство.