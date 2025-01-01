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Проект «Сокровищница народной мудрости»
Киноафиша Проект «Сокровищница народной мудрости»

Проект «Сокровищница народной мудрости»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Откройте для себя красоту лакского языка с интерактивным проектом Лакского музыкально-драматического театра

Приглашаем всех ценителей родного языка и народного творчества на уникальное мероприятие, посвященное лакским пословицам и поговоркам. Вы сможете глубже понять смысл и образную структуру лакских афоризмов, а также их национально-культурную специфику.

Что вас ждет?

В ходе встречи вы откроете для себя богатство лакского языка и культуры. Это отличная возможность узнать об остроумии и самобытности лакского народа. Мероприятие проведет Х. М. Аминова, автор «Словаря лакских пословиц и поговорок», которая поделится своими знаниями и опытом.

Почему это важно?

Лакский язык - это не просто способ общения, это целая вселенная, наполненная мудростью, традициями и историей. Понимание лакских пословиц и поговорок помогает сохранить уникальное культурное наследие и передать его следующим поколениям. Не упустите возможность погрузиться в эту увлекательную атмосферу!

Приходите и откройте для себя всю красоту и богатство лакской культуры!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 8 октября
Лакский музыкально-драматический театр им. Капиева Махачкала, Расула Гамзатова, 38
17:00 от 50 ₽

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