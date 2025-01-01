Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проект «Шереметевские сезоны в Кусково». Звезды Большого театра. Владимир Байков: Чайковский, Мусоргский
Билеты от 2800₽
Киноафиша Проект «Шереметевские сезоны в Кусково». Звезды Большого театра. Владимир Байков: Чайковский, Мусоргский

Проект «Шереметевские сезоны в Кусково». Звезды Большого театра. Владимир Байков: Чайковский, Мусоргский

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Фестиваль искусств «Шереметевские сезоны» в Кусково

Сегодня мы приглашаем вас на замечательное событие — Фестиваль искусств «Шереметевские сезоны». Это уникальная возможность насладиться камерной музыкой в старинной русской усадьбе в волшебную атмосферу летнего вечера.

Музыка великих композиторов

В программе фестиваля звучат романсы выдающихся русских композиторов XIX века. Романс — это светское вокальное произведение, тесно связанное с лирической поэзией. В этих небольших, но глубоких музыкальных шедеврах можно увидеть личность композитора, его душевные движения и мысли, которые охватывают его в момент творчества.

Знаменитый критик Владимир Стасов охарактеризовал романс Мусоргского «Желание» как «одну из замечательных пьес, составляющих лирический дневник композитора». Это произведение было написано за одну апрельскую ночь 1866 года и посвящено отношениям Модеста Петровича с Надеждой Опочининой. Мусоргский дважды редактировал эту своеобразную «дневниковую запись».

Вдохновение поэзией

Интересно, что стихотворение Генриха Гейне, которое вдохновило Мусоргского на создание романса, также повлияло на других композиторов. Самый известный романс под названием «Хотел бы в единое слово» принадлежит Петру Ильичу Чайковскому. Написанный почти десятью годами позже, этот романс отражает совершенно иное прочтение эмоций и стремлений.

Исполнение от Владимира Байкова

В исполнении талантливого Владимира Байкова вы услышите произведения обоих гениальных композиторов, которые являются достоянием не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Линда
18+
Поп
Линда
19 сентября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
31 августа в 19:00 Standup Club на Трубной
от 1100 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
25 июля в 21:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше