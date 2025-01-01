Проект «Шереметевские сезоны в Кусково». Звезды Большого театра. Владимир Байков: Чайковский, Мусоргский

Фестиваль искусств «Шереметевские сезоны» в Кусково

Сегодня мы приглашаем вас на замечательное событие — Фестиваль искусств «Шереметевские сезоны». Это уникальная возможность насладиться камерной музыкой в старинной русской усадьбе в волшебную атмосферу летнего вечера.

Музыка великих композиторов

В программе фестиваля звучат романсы выдающихся русских композиторов XIX века. Романс — это светское вокальное произведение, тесно связанное с лирической поэзией. В этих небольших, но глубоких музыкальных шедеврах можно увидеть личность композитора, его душевные движения и мысли, которые охватывают его в момент творчества.

Знаменитый критик Владимир Стасов охарактеризовал романс Мусоргского «Желание» как «одну из замечательных пьес, составляющих лирический дневник композитора». Это произведение было написано за одну апрельскую ночь 1866 года и посвящено отношениям Модеста Петровича с Надеждой Опочининой. Мусоргский дважды редактировал эту своеобразную «дневниковую запись».

Вдохновение поэзией

Интересно, что стихотворение Генриха Гейне, которое вдохновило Мусоргского на создание романса, также повлияло на других композиторов. Самый известный романс под названием «Хотел бы в единое слово» принадлежит Петру Ильичу Чайковскому. Написанный почти десятью годами позже, этот романс отражает совершенно иное прочтение эмоций и стремлений.

Исполнение от Владимира Байкова

В исполнении талантливого Владимира Байкова вы услышите произведения обоих гениальных композиторов, которые являются достоянием не только русской, но и мировой музыкальной культуры. Не упустите возможность стать частью этого музыкального волшебства!