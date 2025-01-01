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Проект «Шереметевские сезоны». Романтика Шопена
Билеты от 2800₽
Киноафиша Проект «Шереметевские сезоны». Романтика Шопена

Проект «Шереметевские сезоны». Романтика Шопена

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в усадьбе Кусково: Шопен в каждом аккорде

В усадьбе Кусково звучит блестящая музыка Фредерика Шопена — выдающегося представителя музыкального романтизма. Его творчество оказало огромное влияние на мировую культуру и до сих пор вдохновляет музыкантов и слушателей по всему миру.

Разнообразие музыкальных форм

Программа концерта обещает продемонстрировать множество музыкальных форм, в которых проявилось неподражаемое новаторство Шопена. Вы сможете насладиться не только его знаменитыми фортепианными пьесами, но и танцами и вариациями, которые вызывают восторг у знатоков.

Историческая справка

Интересно, что уже в 1818 году журналист варшавской газеты писал о Шопене: «Это — настоящий гений музыки, с величайшей лёгкостью и исключительным вкусом исполняющий самые трудные фортепианные пьесы». Его талант и мастерство по-прежнему впечатляют и вдохновляют новые поколения музыкантов.

Эмоции и атмосфера вечера

Этот необыкновенный вечер окутает вас теплом и подарит яркие эмоции. Не упустите возможность стать частью музыкального праздника, который оставит в вашем сердце незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 2800 ₽

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