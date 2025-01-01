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Проект «Шереметевские сезоны». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка
Билеты от 2800₽
Киноафиша Проект «Шереметевские сезоны». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

Проект «Шереметевские сезоны». Кельтские легенды: кельтская арфа и норвежская скрипка

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Музыка древних легенд: Путешествие в мир кельтских и скандинавских мелодий

Древние легенды обладают необычайной притягательностью, особенно когда речь идет о загадочных народах, таких как кельты и викинги. Эти народы некогда обитали на обширных территориях Европы, наводя священный ужас своей неустрашимостью, основанной на уникальных обычаях и верованиях.

Непобедимый дух этих народов живет и сегодня в их потомках. Красочность вековых преданий продолжает отражаться не только в фольклоре, но и в произведениях современных авторов, которые отличаются тонким вкусом и бережным подходом к культурному наследию.

Уникальное музыкальное представление

В стенах старинной усадьбы вы сможете услышать уникальные композиции на темы традиционных кельтских и скандинавских мелодий. Музыка, созданная с помощью легендарной арфы и аутентичных струнных инструментов народов Скандинавии, перенесет вас в неожиданный яркий мир, наполненный музыкальной фантазией и мастерством исполнителей.

Исполнители

  • Ульяна Рейнгольд - лауреат международных конкурсов, играет на никельхарпе (шведская клавишная скрипка) и хардингфеле (норвежская народная скрипка).
  • Ольга Пацук - кельтская арфистка, известная своими трогательными и выразительными исполнениями.

Не упустите возможность погрузиться в этот увлекательный музыкальный опыт, который соединяет прошлое и настоящее, позволяя зрителям ощутить всю глубину культурного наследия кельтов и викингов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
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