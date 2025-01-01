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Проект «Шереметевские сезоны». Играют Солисты оркестра Большого театра России
Билеты от 2800₽
Киноафиша Проект «Шереметевские сезоны». Играют Солисты оркестра Большого театра России

Проект «Шереметевские сезоны». Играют Солисты оркестра Большого театра России

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Секреты классической музыки: концерт в старинной усадьбе

Как классическая музыка становится популярной? В чём секрет её привлекательности для музыкантов и аудитории? Эти вопросы волнуют многих, и на предстоящем концерте вы сможете найти на них ответы. Мероприятие пройдет в уникальной атмосфере старинной усадьбы, что добавит особый шарм к событию.

Гении композиторской мысли

Все произведения, представленные на концерте, объединяет одно - гений композиторов, создавших эти шедевры. От барокко до романтизма, каждый стиль будет представлен в его истинном свете. Вы сможете насладиться творчеством великих мастеров, таких как Бах, Моцарт и Чайковский.

Почему это важно?

Желание исполнять и слушать классическую музыку не уменьшается с течением времени. Напротив, интерес к этому жанру только возрастает. Классическая музыка продолжает вдохновлять новое поколение музыкантов, а её мелодии находят отклик в сердцах зрителей всех возрастов.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот уникальный концерт, который не только развлекает, но и обогащает душу. Погрузитесь в мир классической музыки и откройте для себя её неисчерпаемую красоту.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
19:00 от 2800 ₽

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