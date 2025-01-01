Меню
Проект «Родные песни. Владимир Шаинский «Когда цвели сады»
16+
О концерте/спектакле

Проект «Родные песни»: Концерт Владимира Шаинского «Когда цвели сады»

Проект «Родные песни» представляет собой цикл концертов, посвященных выдающимся советским композиторам. Этот музыкальный проект нацелен на восстановление и сохранение памятной музыкальной культуры страны, знакомя телезрителей с уникальными произведениями, которые оставили значимый след в истории.

Яркое наследие Шаинского

В числе запланированных исполнений — знаменитая песня Владимира Шаинского «Когда цвели сады». Эта композиция, написанная для выдающейся певицы Анны Герман, стала одной из ярких страниц лирического творчества композитора. Песня передает нежные эмоции и наполнена тонким мелосом, что сделало её любимой у многих поколений слушателей.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Владимир Шаинский — не только композитор, но и замечательный детский писатель? Его песни и мелодии любимы детьми и взрослыми, а простота и искренность текстов продолжают трогать сердца зрителей. Кроме того, песня «Когда цвели сады» была написана в 1965 году и с тех пор многократно исполнялась различными артистами, что подтверждает ее невероятную популярность.

Не упустите возможность стать частью музыкального события и погрузиться в атмосферу творчества великого композитора. Ждем вас на концерте!

17 декабря
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
