Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проект «Родные песни». Оскар Строк «Звездное счастье»
Билеты от 500₽
Киноафиша Проект «Родные песни». Оскар Строк «Звездное счастье»

Проект «Родные песни». Оскар Строк «Звездное счастье»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт «Звездное счастье» - музыкальное путешествие по родным песням в ЦДРИ

Приглашаем вас на уникальное событие - концерт «Звездное счастье», который пройдет в Центральном доме работников искусств. Этот проект объединяет в себе музыку и душевные воспоминания, которые трогают самые глубокие струны сердца. Под руководством талантливого Оскара Строка вы сможете насладиться исполнением известных и любимых многими песен.

О проекте «Родные песни»

Проект «Родные песни» был задуман как дань уважения нашей культурной традиции. На концерте прозвучат мелодии, которые сопровождали нас на протяжении всей жизни, возвращая к самым ярким и волнующим моментам. Это шанс вспомнить песни, которые мы любовно храним в памяти и которые были важными этапами в нашем жизненном пути.

Оскара Строк и его уникальный стиль

Оскар Строк - известный музыкант и композитор, чей стиль исполнения завораживает и вдохновляет. Его подход к музыке сочетает элементы классического и современного звучания, что делает концерты особенными и незабываемыми. Участие в проекте будет отличной возможностью насладиться его мастерством и прочувствовать атмосферу искренности и тепла.

Дата и место проведения

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Концерт состоится в Центральном доме работников искусств. Следите за анонсами, чтобы не пропустить эту уникальную возможность!

Приходите и окунитесь в мир прекрасной музыки, где каждая песня станет источником вдохновения и тепла. «Звездное счастье» ждет вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Open mic: опытные комики
18+
Юмор
Open mic: опытные комики
30 августа в 20:00 Penta
от 650 ₽
Ансамбль «Берёзка»
12+
Танцевальный Фолк
Ансамбль «Берёзка»
28 ноября в 19:00 Дом музыки
от 2500 ₽
16+
Классическая музыка
Детский альбом П.И. Чайковского
9 ноября в 15:00 Центральный дом работников искусств
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше