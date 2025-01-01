Проект «Родные песни». Михаил Пляцковский «Любимые женщины»

Концерт "Родные песни" с Михаилом Пляцковским

29 октября в Центральном доме работников искусств пройдет уникальный концерт "Родные песни", посвященный творчеству Михаила Пляцковского. Зрителей ждут любимые хиты, которые безусловно тронут сердца и подарят незабываемые эмоции.

О чем спектакль?

Михаил Пляцковский – известный автор и исполнитель, чьи песни стали классикой отечественной музыки. В этой программе он исполнит свои самые популярные композиции, которые многие зрители знают наизусть. Это возможность не только насладиться живым выступлением, но и погрузиться в атмосферу творчества художника.

Факт о Михаиле Пляцковском

Пляцковский известен не только собственным музыкальным талантом, но и сотрудничеством с такими великими артистами, как Лариса Долина и Игорь Крутой. Его песни часто звучат на радиостанциях и в телевизионных шоу, что делает их частью культурного наследия страны.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт "Родные песни" даст возможность зрителям не только насладиться живой музыкой, но и прикоснуться к культуре и истории, которые стоят за каждой композицией. Программа будет насыщенной, а общение с исполнителем позволит создать особую атмосферу, характерную для камерных музыкальных событий.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.