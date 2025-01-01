Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проект «Родные песни». Михаил Пляцковский «Любимые женщины»
Билеты от 500₽
Киноафиша Проект «Родные песни». Михаил Пляцковский «Любимые женщины»

Проект «Родные песни». Михаил Пляцковский «Любимые женщины»

16+
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт "Родные песни" с Михаилом Пляцковским

29 октября в Центральном доме работников искусств пройдет уникальный концерт "Родные песни", посвященный творчеству Михаила Пляцковского. Зрителей ждут любимые хиты, которые безусловно тронут сердца и подарят незабываемые эмоции.

О чем спектакль?

Михаил Пляцковский – известный автор и исполнитель, чьи песни стали классикой отечественной музыки. В этой программе он исполнит свои самые популярные композиции, которые многие зрители знают наизусть. Это возможность не только насладиться живым выступлением, но и погрузиться в атмосферу творчества художника.

Факт о Михаиле Пляцковском

Пляцковский известен не только собственным музыкальным талантом, но и сотрудничеством с такими великими артистами, как Лариса Долина и Игорь Крутой. Его песни часто звучат на радиостанциях и в телевизионных шоу, что делает их частью культурного наследия страны.

Почему стоит посетить концерт?

Концерт "Родные песни" даст возможность зрителям не только насладиться живой музыкой, но и прикоснуться к культуре и истории, которые стоят за каждой композицией. Программа будет насыщенной, а общение с исполнителем позволит создать особую атмосферу, характерную для камерных музыкальных событий.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Билеты уже в продаже, количество мест ограничено.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Африканские сказки
7 сентября в 16:00 Московский открытый театр кукол
от 1000 ₽
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер
6+
Классическая музыка
Симфонический оркестр Мариинского театра, дирижёр – Валерий Гергиев. Шуберт. Брукнер
7 октября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1000 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
6 сентября в 16:00 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше