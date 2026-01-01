Оповещения от Киноафиши
Проект «Раут». Авторский концерт Владимира Мартынова «Машина воспоминаний»
Киноафиша Проект «Раут». Авторский концерт Владимира Мартынова «Машина воспоминаний»

Проект «Раут». Авторский концерт Владимира Мартынова «Машина воспоминаний»

18+
Возраст 18+
О концерте

Авторский концерт к 80-летию композитора и пианиста Владимира Мартынова

Уникальное событие, приуроченное к 80-летию композитора и пианиста Владимира Мартынова, ждет зрителей в исторической усадьбе Долгоруковых-Бобринских. Открывающим концертом станет исполнение масштабного произведения «Машина воспоминаний» для фортепиано соло.

Концерт «Машина воспоминаний»

Владимир Мартынов представит на суд слушателей свое медитативное сочинение, резонирующее с личным опытом каждого. Эта работа — не просто музыка, а размышление, синтезирующее многогранный творческий и философский путь автора. Мартынов — значимая фигура в современной культуре, прошедший путь от авангарда до минимализма и сотрудничавший с такими режиссёрами, как Юрий Любимов и Анатолий Васильев.

Цикл «Раут» — новая культурная традиция

Проект «Раут» стартует в отреставрированной усадьбе на Малой Никитской и представляет собой цикл камерных событий, объединяющих историю культуры, искусство и живое общение. Каждый вечер включает три части: знакомство с усадьбой, камерный концерт и неформальное общение на фуршете.

Основной акцент сделан на взаимодействие с публикой и близость артистов к зрителям, что позволяет создать атмосферу доверия и сосредоточенности на музыке.

Что ожидает зрителей?

Каждый «раут» начинается с исторического пролога — обзорной экскурсии по парадным залам усадьбы. Гостям расскажут о бывших владельцах, дворянских собраниях и архитектурных особенностях. Концертная программа проходит в анфиладах главного дома, без привычного разделения на зал и сцену.

Формат вечера стремится к балансу между классикой и современными произведениями. Финальная часть завершится фуршетом, где приветственные напитки станут отличным поводом для обмена мнениями и общения с другими гостями и исполнителями.

Дресс-код и гости

Гостей ожидает элегантный стиль, который создаст особую атмосферу вечера. Имена участников будут выдающимися, среди них — Владимир Мартынов, Алексей Парин, Юлия Пересильд и другие.

Усадьба Долгоруковых-Бобринских станет смысловым центром проекта, наполняя залы современной культурной жизнью.

Купить билет на концерт Проект «Раут». Авторский концерт Владимира Мартынова «Машина воспоминаний»

Помощь с билетами
Март
20 марта пятница
19:00
Филиал Ельцин Центра в Москве Москва, М.Никитская, 12, стр. 1
