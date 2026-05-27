Проект «Ностальгия». «Шедевры Джо Дассена, Демиса Руссоса, Шарля Азнавура»
Проект «Ностальгия». «Шедевры Джо Дассена, Демиса Руссоса, Шарля Азнавура»

О концерте

Концерт в Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла

Обратите внимание на уникальный концерт, который перенесёт вас в мир незабываемых мелодий, полюбившихся нам с детства. Музыка, которую вы сможете услышать, не только погрузит в атмосферу прекрасных воспоминаний, но и подарит момент радости и счастья.

В этот вечер вы услышите композиции, ставшие классикой благодаря двум легендарным исполнителям: Джо Дассену и Демису Руссосу. Их творчество оставило заметный след в музыкальной культуре и продолжает вдохновлять поколения.

Легенды музыки

Джо Дассен, родившийся в Нью-Йорке, стал известен в основном в Европе. Его карьера на пике популярности пришлась на 1970-е годы, когда он покорил сердца слушателей своими романтичными балладами на французском, английском, немецком и даже греческом языках. Даже сегодня его мелодии звучат в различных аранжировках по всему миру.

Демис Руссос, в свою очередь, обладает более длительной сольной карьерой, также начавшейся в 1970-х. Он выпустил 40 успешных дисков и, несмотря на трудности, сохранил любовь публики, особенно в России. Его мощный тенор и эффектные шоу сделали его выступления незабываемыми.

Исполнители вечера

Выступление будет сопровождаться игрой камерного оркестра «Антонио» под руководством художественного руководителя и дирижера Антона Паисова. Концерт также украсит лауреат международных конкурсов Иван Ипатов на органе.

Не упустите возможность насладиться замечательной музыкой живьём. Пусть мелодии Джо Дассена и Демиса Руссоса вновь зазвучат в ваших сердцах!

Май
27 мая среда
20:30
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
