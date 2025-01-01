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Проект «Ночь в Соборе». Органные рок-хиты
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проект «Ночь в Соборе». Органные рок-хиты

Проект «Ночь в Соборе». Органные рок-хиты

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Незабываемое музыкальное путешествие под звуки культового рока

Мы приглашаем вас провести время под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от Queen до Pink Floyd. Эти коллективы оставили неизгладимый след в современной музыкальной культуре, их вклад невозможно переоценить.

Легенды рок-музыки

Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорив миллионы меломанов по всему миру. Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл. Их мощные риффы и глубокие тексты стали символом целого поколения.

Фредди Меркьюри, фронтмен группы Queen, стал одной из тех фигур, что определили развитие поп-культуры. Его уникальный голос и харизма до сих пор вдохновляют музыкантов и зрителей.

Курт Кобейн, основатель легендарной гранж-группы Nirvana, был признан "голосом поколения Х". Его музыка и тексты отражали дух времени и стали символом целого движения в альтернативном роке.

Инновации и влияние

Pink Floyd заслуженно занимает первые строчки в списках "лучших групп всех времён" по обе стороны океана. Музыканты этой группы стали новаторами и первопроходцами, оказавшими значительное влияние на целый ряд известных исполнителей. Их оригинальное звучание и новаторские подходы сделали композиции группы незабываемыми.

Знакомая музыка подарит вам яркие эмоции и заряд энергии! Не упустите шанс насладиться этим уникальным музыкальным опытом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
18:00 от 1000 ₽

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