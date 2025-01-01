Меню
Проект «Ночь в Соборе». Органное Рок-шоу
Билеты от 1000₽
12+
О концерте

Звуки рок-культуры в стенах Кафедрального собора

Фонд Бельканто приглашает вас на уникальный концерт в историческом Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Эта волшебная обстановка станет идеальным фоном для исполнения культовых рок-композиций на органе фирмы Зауэр.

Культовые группы на одной сцене

В программе — творения таких легендарных коллективов, как Queen, Nirvana, Metallica и Scorpions. Каждый из этих музыкальных гигантов оставил значимый след в истории рока и оказал колоссальное влияние на современную музыкальную культуру.

Неповторимые стили и их значение

Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл, а Scorpions стали символом лирической рок-баллады, популярной по всему миру. Queen и неподражаемый Фредди Меркьюри до сих пор задают вектор развития поп-культуры, а фронтмен гранж-группы Nirvana Курт Кобейн, признанный "голосом поколения Х", становится символом альтернативного рока.

Энергия и эмоции

Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике лютеранского собора, подарит вам яркие эмоции и заряд энергии. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт Проект «Ночь в Соборе». Органное Рок-шоу

Помощь с билетами
Январь
17 января суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽
30 января пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

