Проект «Ночь в Соборе». Мировые Рок‑баллады
Билеты от 1000₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальный концерт в Кафедральном соборе

Фонд Бельканто приглашает вас на захватывающий концерт в старинный Кафедральный собор Святых Петра и Павла. В этот вечер под звуки исторического органа фирмы Зауэр прозвучат невероятные композиции культовых рок-групп, начиная от Queen и заканчивая Nirvana.

Легенды рок-музыки

Каждая из этих групп внесла огромный вклад в современную музыкальную культуру. Их уникальный стиль и песни покорили сердца миллионов меломанов как в Старом, так и в Новом Свете. Без Metallica невозможно представить хард-рок и хэви-металл, а Scorpions стали визитной карточкой жанра лирической рок-баллады, популярной по всему миру, включая нашу страну.

Поклонение идолам

Не забудем и о Queen, чьё имя связано с неподражаемым Фредди Меркьюри – легендой, определяющей развитие поп-культуры и по сей день. Также стоит отметить Курта Кобейна из Nirvana, которого часто называют "голосом поколения Х" и одной из самых знаковых фигур альтернативного рока. Эти музыканты стали первопроходцами и оказали значительное влияние на многие известные исполнители.

Незабываемая атмосфера

Уникальное новаторство и оригинальное звучание их произведений сделали их узнаваемыми и незабываемыми. Знакомая музыка, исполненная на органе в акустике и исключительной атмосфере лютеранского собора, обещает подарить вам яркие эмоции и заряд энергии!

Декабрь
26 декабря пятница
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

