Проект «Неоклассика». Времена года. Вивальди — Рихтер
Билеты от 1000₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка времени: от Вивальди до Рихтера

Время. Вечное и неизменное, оно течёт, изменяя всё вокруг. Весна, лето, осень, зима… И снова весна, лето, осень, зима. Каждый сезон уникален, так же как и века, в которых мы живём. XVIII век отличается от XXI, и именно в этом контексте мы можем по-новому взглянуть на известные музыкальные произведения.

Гармонии, пережившие века

Гениальные произведения, такие как «Четыре времени года» Антонио Вивальди, становятся настоящими спутниками многих поколений. Они проходят сквозь века, сохраняя свою притягательность и глубину творческого замысла. Однако, время требует обновления восприятия.

Современные интерпретации

Известный британский композитор Макс Рихтер создал свою версию «Времен года», вдохнув в знакомые гармонии новый ритм и темп. Его творчество предлагает неожиданные художественные открытия, которые способны изменить ваше восприятие классики.

Живое исполнение и хорошее настроение

Не упустите возможность услышать это уникальное сочетание традиционного и современного звучания. Вас ждёт не только музыкальное наслаждение, но и положительная динамика, которая наполнит ваш вечер хорошим настроением.

Приходите и окунитесь в мир музыки и времени, где старое встречается с новым!

4 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

