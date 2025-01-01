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Проект «Неоклассика в Петрикирхе». Эйнауди, Циммер, Тьерсен, Пярт
Киноафиша Проект «Неоклассика в Петрикирхе». Эйнауди, Циммер, Тьерсен, Пярт

Проект «Неоклассика в Петрикирхе». Эйнауди, Циммер, Тьерсен, Пярт

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: Знакомство с великими композиторами

Сегодняшний вечер обещает стать незабываемым благодаря произведениям прославленных композиторов, чьи творения сформировались в разных культурных средах, но объединены общей страстью к музыке. Каждый из них по праву считается одним из самых известных композиторов своей страны, и это утверждение подтверждается множеством статей и исследований, посвященных их творчеству.

Музыка с детства

Все наши герои начали свой путь в мире музыки с раннего возраста. Музыка для них стала не просто профессией, но и призванием, которое они следуют на протяжении всей жизни.

Влияние традиций и поиски нового

Каждый композитор испытал влияние традиционных академических жанров. Они изучали современные музыкальные течения и искали новый язык, что в итоге привело к формированию их уникального стиля, основанного на минимализме.

Успех на мировой арене

Сегодня их музыка звучит по всему миру и неизменно вызывает интерес у широкой аудитории, включая множество киноманов. Эти произведения не только радуют любителей музыки, но и становятся важной частью культурной жизни.

Приглашаем вас насладиться вечером, посвященным этим выдающимся композиторам, и узнать больше о их жизни и творчестве. Не упустите возможность погрузиться в мир их музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 1000 ₽

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