Проект «Неоклассика в Новый год». Людовико Эйнауди

Уникальный вечер с Людовико Эйнауди

Всемирно известный итальянец Людовико Эйнауди, как и многие знаменитые музыканты, заинтересовался музыкой ещё в детстве. К моменту поступления в миланскую консерваторию им. Дж. Верди юноша уже имел в творческом багаже несколько пьес, сочинённых для акустической гитары.

Путь к классическому образованию

Получив классическое образование, Людовико начал свою карьеру с сочинения традиционных камерных произведений, которые имели заметный успех. Однако желание развиваться и познавать новое привело его к выдающемуся композитору-новатору Лучано Берио в 1982 году. По словам Эйнауди, он "учил, что в музыке должно быть внутреннее достоинство".

Неповторимый стиль и влияние

Изучая аранжировки наставника, Людовико перенимает от него "очень открытый взгляд на музыку" и находит собственный путь. Его музыка отличает медитативность и минимализм, гармонично сочетая этнические мотивы, народные традиции и современные тенденции в поп- и рок-музыке.

Музыка в кино и концертная деятельность

С середины 1990-х годов этот неповторимый стиль стал невероятно востребован в кинематографе. В качестве создателя мультимедийных проектов и саундтреков Эйнауди сотрудничал с такими мастерами, как Клинт Иствуд, Рассел Кроу и Даррен Аранофски. Он стал обладателем нескольких престижных национальных и международных наград и даже был номинирован на премию "Оскар".

Прекрасный вечер для зрителей

Сегодня на концерте прозвучат замечательные, широко известные композиции, которые по достоинству оценили как музыкальные критики, так и слушатели из разных стран. Не упустите возможность насладиться музыкой Людовико Эйнауди в живом исполнении!