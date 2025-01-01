Меню
Проект «Неоклассика». Людовико Эйнауди. Underwater
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проект «Неоклассика». Людовико Эйнауди. Underwater

Проект «Неоклассика». Людовико Эйнауди. Underwater

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка Людовико Эйнауди: путешествие в мир звуков

Всемирно известный итальянец Людовико Эйнауди составил уникальную веху в истории современной музыки. Интерес к музыке проявился у него ещё в детстве, когда он начал писать свои первые произведения для акустической гитары.

Образование и влияние

К моменту поступления в миланскую консерваторию имени Дж. Верди Эйнауди уже имел за плечами несколько собственных пьес. Получив классическое образование, он начал свою карьеру с сочинений традиционных камерных произведений, которые быстро завоевали признание. Однако юноша не остановился на достигнутом: в 1982 году он обратился к выдающемуся композитору-новатору Лучано Берио. По словам Эйнауди, именно у Берио он научился, что «в музыке должно быть внутреннее достоинство».

Уникальный стиль и карьерные достижения

Изучая аранжировки учителя, Эйнауди выработал «очень открытый взгляд на музыку» и нашел свой собственный путь, характеризующийся медитативностью и минимализмом. В его работах переплетаются этнические мотивы, народные традиции и современные тенденции поп- и рок-музыки.

С середины 90-х годов стиль Эйнауди стал особенно популярным в кинематографе. Он работал над мультимедийными проектами и саундтреками с признанными мастерами, такими как Клинт Иствуд, Рассел Кроу и Даррен Аранофски. Его творчество было отмечено несколькими престижными наградами, включая номинацию на премию «Оскар».

Вечер известных композиций

Сегодня на концерте прозвучат широко известные композиции Людовико Эйнауди, признанные как музыкальными критиками, так и зрителями со всего мира. Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями, которые будут погружать вас в мир эмоций и глубоких чувств.

Ноябрь
19 ноября среда
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

