Проект «Неоклассика». Людовико Эйнауди. Underwater

Всемирно известный итальянец Людовико Эйнауди составил уникальную веху в истории современной музыки. Интерес к музыке проявился у него ещё в детстве, когда он начал писать свои первые произведения для акустической гитары.
К моменту поступления в миланскую консерваторию имени Дж. Верди Эйнауди уже имел за плечами несколько собственных пьес. Получив классическое образование, он начал свою карьеру с сочинений традиционных камерных произведений, которые быстро завоевали признание. Однако юноша не остановился на достигнутом: в 1982 году он обратился к выдающемуся композитору-новатору Лучано Берио. По словам Эйнауди, именно у Берио он научился, что «в музыке должно быть внутреннее достоинство».
Изучая аранжировки учителя, Эйнауди выработал «очень открытый взгляд на музыку» и нашел свой собственный путь, характеризующийся медитативностью и минимализмом. В его работах переплетаются этнические мотивы, народные традиции и современные тенденции поп- и рок-музыки.
С середины 90-х годов стиль Эйнауди стал особенно популярным в кинематографе. Он работал над мультимедийными проектами и саундтреками с признанными мастерами, такими как Клинт Иствуд, Рассел Кроу и Даррен Аранофски. Его творчество было отмечено несколькими престижными наградами, включая номинацию на премию «Оскар».
Сегодня на концерте прозвучат широко известные композиции Людовико Эйнауди, признанные как музыкальными критиками, так и зрителями со всего мира. Не упустите возможность насладиться волшебными мелодиями, которые будут погружать вас в мир эмоций и глубоких чувств.