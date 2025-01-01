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Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон

Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Звуки современности: знакомьтесь с композиторами нового поколения

Сегодняшний вечер подарит вам уникальную возможность услышать произведения современных композиторов, чьи творения уже завоевали любовь зрителей. Каждый из них вырос и сформировался в разных культурных контекстах, но их объединяет одно — статус «одного из самых известных композиторов своей страны». Этот факт отражает не только их талант, но и значимость в музыкальном мире.

Музыка с детства

Как и многие выдающиеся музыканты, наши герои проявили интерес к музыке еще в юном возрасте. Несмотря на то, что не все из них получили традиционное музыкальное образование, каждый из композиторов сумел сделать музыку своей профессией. Это подчеркивает, что талант и страсть к искусству могут привести к успеху независимо от формальных рамок.

Влияние традиций и современности

Все композиторы испытали влияние академических жанров и исследовали современные музыкальные течения, включая электронную музыку. В результате они выработали собственный стиль, основой которого стал минимализм. Этот стиль позволяет им создавать запоминающуюся музыку, которая находит отклик у слушателей.

Признание и успех

Каждый из представленных композиторов добился признания как среди коллег, так и среди критиков. Их музыка пользуется неизменным успехом у широкой аудитории, в числе которой немало киноманов, ценящих качественное звучание. Это еще раз доказывает, что современная музыка способна объединять и вдохновлять.

Не упустите возможность насладиться искусством, которое оставляет глубокий след в сердцах зрителей. Приходите и погружайтесь в мир звуков, созданных талантливыми композиторами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

Фотографии

Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон Проект «Неоклассика». Эйнауди, Рихтер, Сакамото, Йоханнссон

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