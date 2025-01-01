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Проект «На сцене». Саксофон-шоу: от Вивальди до Scorpions
Билеты от 2200₽
Киноафиша Проект «На сцене». Саксофон-шоу: от Вивальди до Scorpions

Проект «На сцене». Саксофон-шоу: от Вивальди до Scorpions

12+
Возраст 12+
Билеты от 2200₽

О концерте/спектакле

Секреты музыкальной привлекательности: Концерт, который нельзя пропустить

Как музыка становится популярной? В чём секрет её привлекательности для музыкантов и аудитории? На эти вопросы вы найдёте ответы на уникальном концерте, который обещает подарить незабываемые эмоции и глубокие музыкальные впечатления.

Музыкальное разнообразие

На концерте прозвучат саксофоны, рояль и кахон. Каждое произведение, представленное в программе, обладает исключительным композиторским даром своих авторов. Это делает их не только интересными для исполнения, но и запоминающимися для слушателей.

Исторические и современные шедевры

В программе концерта вы услышите замечательные произведения эпохи барокко, а также культовые композиции современных композиторов. Такой контраст стилей подчеркивает вечную актуальность музыки и её способность соединять поколения.

Не упустите возможность

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки, который сочетает в себе как классические, так и современные элементы. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2200 ₽

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