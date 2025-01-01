Проект «На сцене». От хитов Раймонда Паулса до Scorpions

Музыкальный вечер с Раймондом Паулсом и Scorpions

Проведите время, наслаждаясь музыкой, которая не перестает восхищать. Неизменная любовь слушателей объединяет столь разных музыкантов, как Раймонд Паулс и легендарная группа Scorpions.

Раймонд Паулс: музыка, знакомая всей стране

Музыка этого выдающегося советского латышского композитора, Раймонда Паулса, кажется, была знакома всей стране. Интересно, что именно он первым выступил в «музыкальной паузе» культовой телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В течение нескольких лет зрители программы «Время» знакомились с прогнозом погоды под элегические звуки его композиций, таких как «Бабочки на снегу» и «Пасмурная погода». Эти мелодии остаются в сердцах зрителей и до сих пор вызывают ностальгию.

Scorpions: магия рок-баллад

Без группы Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, столь популярный во всем мире, включая нашу страну. Десятилетиями эти знаменитые музыканты продолжают оставаться на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия их музыки продолжает завораживать миллионы поклонников.

Концерт, который нельзя пропустить

На предстоящем концерте вы услышите легендарные хиты, которые завоевали весь мир. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая, безусловно, не оставит вас равнодушными!