Проект «На сцене». От хитов Раймонда Паулса до Scorpions

Проведите время, наслаждаясь музыкой, которая не перестает восхищать. Неизменная любовь слушателей объединяет столь разных музыкантов, как Раймонд Паулс и легендарная группа Scorpions.
Музыка этого выдающегося советского латышского композитора, Раймонда Паулса, кажется, была знакома всей стране. Интересно, что именно он первым выступил в «музыкальной паузе» культовой телевизионной игры «Что? Где? Когда?». В течение нескольких лет зрители программы «Время» знакомились с прогнозом погоды под элегические звуки его композиций, таких как «Бабочки на снегу» и «Пасмурная погода». Эти мелодии остаются в сердцах зрителей и до сих пор вызывают ностальгию.
Без группы Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, столь популярный во всем мире, включая нашу страну. Десятилетиями эти знаменитые музыканты продолжают оставаться на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, а магия их музыки продолжает завораживать миллионы поклонников.
На предстоящем концерте вы услышите легендарные хиты, которые завоевали весь мир. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая, безусловно, не оставит вас равнодушными!