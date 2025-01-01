Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Проект «На сцене». Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты
Билеты от 2800₽
Киноафиша Проект «На сцене». Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты

Проект «На сцене». Огненные танцы Ирландии, волынка и флейты

0+
Возраст 0+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Ирландская ночь: знакомство с танцем и музыкой

Какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова «Ирландия»? Наверняка, в вашем воображении наряду с клевером и ежегодным празднованием Дня святого Патрика появляются и ирландские танцы. Эти древние танцы прошли сквозь века и почти не изменились, сохраняя свою уникальность.

Традиции ирландских танцев

Энергичные, но в то же время сдержанные движения под аккомпанемент волынки известны и любимы во всём мире. Интересно, что в ирландских танцах руки почти не двигаются. По одной из версий, это связано с тем, что танцоры долгое время выступали в тесных пабах, иногда даже стоя на бочке с пивом, зарабатывая себе на жизнь.

Групповой формат и вечер музыкального погружения

На сегодняшний день в Ирландии больше популярны групповые танцы, чем сольные. Это создает уникальную атмосферу единства и сопереживания между участниками и зрителями.

Окунуться в колоритный мир ирландской музыки и танцев, а также ближе познакомиться с данной культурной традицией вы сможете на сегодняшнем концерте. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 2800 ₽

В ближайшие дни

Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди
6+
Классическая музыка Живая музыка
Органные вечера в Коломенском. «Времена года» Антонио Вивальди
27 сентября в 17:00 Театральная хоромина
от 800 ₽
Сергей Воронов и Nash Albert
18+
Рок
Сергей Воронов и Nash Albert
2 ноября в 21:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!
16+
Рок Кавер
Александр Пушной в Мумий Тролль Баре!
6 сентября в 20:00 МТ Music Bar
от 4500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше