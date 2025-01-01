Концерт Алексея Горшенева в вашем городе

Это уникальное событие привлечёт внимание как поклонников русского рока, так и тех, кто ценит его сольные работы.

Программа концерта

Программа включает в себя хиты группы «Кукрыниксы» и его проекта «Проект Горшенев». Зрители смогут насладиться знаковыми композициями, а также выступлениями из сольных альбомов, таких как «Горшенев – Есенин» и «Фауст». Эта музыка наполнена глубокими эмоциями и пронизана литературными мотивами, что делает её особенно привлекательной для ценителей искусства.

Кому стоит посетить концерт

Концерт обязательно понравится поклонникам творчества Алексея Горшенева и всем любителям качественной музыки. Не упустите возможность насладиться живым выступлением одного из ярчайших представителей российской рок-сцены.