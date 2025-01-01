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Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко
Билеты от 700₽
Киноафиша Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко

Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко

16+
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по Пиренейскому полуострову

Энергия и харизма испанского фламенко встречаются с нежной лирикой португальского фаду в уникальном концерте, который обещает стать настоящим праздником для любителей южной музыки. Виртуозные артисты коллектива готовы погрузить зрителей в чарующий мир звуков и ритмов, который перенесет вас на самый юг Пиренейского полуострова.

Яркие выступления и редкие инструменты

Зрителей ожидает не только музыкальное, но и визуальное наслаждение. Яркие костюмы, редкие музыкальные инструменты и элементы театрального представления создадут атмосферу, которая позволит каждому ощутить себя частью этого увлекательного путешествия.

Участники концерта

  • Ana Pasionaria – хореография, танец, кастаньеты
  • Мария Жаркова – вокал фламенко, музыкальная пила
  • Халида Абуева – вокал фаду, альт
  • Глеб Окунев – гитара
  • Кирилл Россолимо – перкуссия
  • Екатерина Буянова – художественное слово

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приглашаем вас насладиться великолепием фламенко и фаду в исполнении талантливых артистов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
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