Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко

Музыкальное путешествие по Пиренейскому полуострову

Энергия и харизма испанского фламенко встречаются с нежной лирикой португальского фаду в уникальном концерте, который обещает стать настоящим праздником для любителей южной музыки. Виртуозные артисты коллектива готовы погрузить зрителей в чарующий мир звуков и ритмов, который перенесет вас на самый юг Пиренейского полуострова.

Яркие выступления и редкие инструменты

Зрителей ожидает не только музыкальное, но и визуальное наслаждение. Яркие костюмы, редкие музыкальные инструменты и элементы театрального представления создадут атмосферу, которая позволит каждому ощутить себя частью этого увлекательного путешествия.

Участники концерта

Ana Pasionaria – хореография, танец, кастаньеты

– хореография, танец, кастаньеты Мария Жаркова – вокал фламенко, музыкальная пила

– вокал фламенко, музыкальная пила Халида Абуева – вокал фаду, альт

– вокал фаду, альт Глеб Окунев – гитара

– гитара Кирилл Россолимо – перкуссия

– перкуссия Екатерина Буянова – художественное слово

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приглашаем вас насладиться великолепием фламенко и фаду в исполнении талантливых артистов!