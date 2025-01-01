Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко

Энергия и харизма испанского фламенко встречаются с нежной лирикой португальского фаду в уникальном концерте, который обещает стать настоящим праздником для любителей южной музыки. Виртуозные артисты коллектива готовы погрузить зрителей в чарующий мир звуков и ритмов, который перенесет вас на самый юг Пиренейского полуострова.
Зрителей ожидает не только музыкальное, но и визуальное наслаждение. Яркие костюмы, редкие музыкальные инструменты и элементы театрального представления создадут атмосферу, которая позволит каждому ощутить себя частью этого увлекательного путешествия.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Приглашаем вас насладиться великолепием фламенко и фаду в исполнении талантливых артистов!