Спектакль Проект Чёрный квадрат. Акт V. «Ночь в Берлине» Э. Т. А. Гофман

«Мейехольдоведение» на Новой сцене Александринского театра

24 июня в программе «Мейехольдоведение», посвященной 150-летию Вс.Э. Мейерхольда, пройдет спектакль «Чёрный квадрат». Это совместный проект НАУ театра и Новой сцены Александринского театра, который предлагает зрителям уникальный синтетический перформанс. В спектакле соединяются актёрское чтение, хореография, электронная музыка и медиаарт.

Новый взгляд на публичные чтения

Проект «Чёрный квадрат» преобразует привычный формат публичного чтения художественной литературы. Вместо традиционного чтения, зрители станут свидетелями синтетического перформанса, где каждый элемент — от классического текста до хореографии и музыки — возникает импровизационно. Все компоненты композиции взаимно проникают друг в друга, оставаясь в центре внимания автора и его произведения.

Тематика V акта

После «Истории о пропавшем человеке», представленном в IV акте, V акт под названием «Ночь в Берлине» будет посвящен повести Гофмана из сборника «Фантазии в манере Калло». В этом акте продолжится исследование темы страха и границы между реальностью и иллюзией.

Музыка и исполнители

Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Sweet Hard, арт-директор и муза пространства «Мачты». В спектакле также участвуют:

Актёры: Вячеслав Рязанов, Мария Прокопьева

Вячеслав Рязанов, Мария Прокопьева Танцовщики: Дмитрий Комаров, Дамира Сорока, Анна Цыганкова

Дмитрий Комаров, Дамира Сорока, Анна Цыганкова Видеохудожник: Вероника Кислова

Вероника Кислова Режиссёр: Дмитрий Собачкин

Дмитрий Собачкин Помощник режиссёра: Анна Бондаренко

Миссия проекта

Режиссёр Дмитрий Собачкин делится своими мыслями о проекте: «Я очень люблю объединяющие людей форматы — книжные клубы, публичные чтения, лекции. Люди, увлечённые одной литературой, начинают мыслить на одной волне. Это всегда меня вдохновляло, и в последние годы я хотел проапгрейдить этот формат, пытаясь найти новые смыслы. В «Нау театре» мы постоянно занимаемся новыми визуальными решениями и свободой зрительского вовлечения. Зритель всегда волен в своём выборе — остаться наблюдателем или стать активным участником. Мы планируем эксклюзивный формат из бесконечного количества актов и множества неповторимых коллабораций».

Куратор проекта

Куратор проекта — Илья SymphoCat. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!