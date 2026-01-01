Спектакль Проект «Чёрный квадрат». Акт IX. «Близнецы» Михаил Булгаков

Проект «Чёрный квадрат». Акт IX. «Близнецы» Михаил Булгаков
16+
Продолжительность 1 час 10 минут
Мейерхольдоведение: Мысли о Булгакове на Новой сцене Александринки

В рамках программы «Мейерхольдоведение», посвященной 150-летию В.Э. Мейерхольда, состоится очередной показ проекта «Чёрный квадрат». Это совместная работа НАУТЕАТРА и Новой сцены Александринского театра, цель которой — открыть текст классика через синтетический перформанс, combining актёрское чтение, хореографию, электронную музыку и медиаарт.

Девятый акт «Чёрного квадрата» будет посвящён Михаилу Булгакову и его произведению «Дьяволиада» (или «Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя»). Это работа продолжает тематику предыдущего акта, в котором исследовались мистические сюжеты Алексея Бежецкого. Авторы проекта обращаются к первому фантастическому произведению Булгакова, где привычный мир меняется не из-за потусторонних сил, а благодаря канцелярской системе, переходит в фантасмагорию.

В булгаковской повести мистика рождается в обыденных ситуациях, таких как очередь за справкой. Близнецы множатся, бумаги исчезают, а главный герой старается удержаться на краю стремительно ускользающей действительности.

«Одна из ключевых задач нашего проекта — знакомить зрителей с малоизвестными произведениями и раскрывать знакомых авторов с новых ракурсов», — отмечает режиссёр НАУТЕАТРА Дмитрий Собачкин. Предвкушаем встречу 26 апреля и надеемся, что зрители по достоинству оценят булгаковскую повесть в новом свете.

Ваш бросок — наш акт, ваше участие — общая история.

