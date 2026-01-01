Спектакль Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин

Перформативные чтения в Александринском театре

«Чёрный квадрат. Акт III» — это продолжение уникальной серии перформативных читок, созданных совместно с командой Нау театра в честь 150-летия со дня рождения Вс. Э. Мейерхольда. Проект трансформирует формат публичных чтений художественной литературы в синтетический перформанс, который сочетает в себе не только классический текст, оживающий на глазах у зрителя, но и хореографию, электронную музыку, медиа-арт.

Индивидуальность каждого участия

Каждый элемент этой структуры возникает импровизационно и проникает в другие составные части композиции, оставляя в центре внимания автора и его произведение. На ход перформанса непосредственно влияет сам зритель — с помощью специального кубика, предлагающего шесть различных направлений развития событий. Деление на перформеров и публику условно: каждый присутствующий становится полноправным участником происходящего.

Что было раньше?

В предыдущих актах «Чёрного квадрата» зрители смогли насладиться незаконченным произведением А.С. Пушкина «Египетские ночи», для которого искусственный интеллект предложил свой вариант финала, а также повестью Ф.М. Достоевского «Белые ночи», исследующей темы любви и одиночества.

Что ожидает зрителей в акте III?

Теперь, в акте III, мы обратимся к рассказу Всеволода Гаршина «Ночь», который станет завершающей частью «ночного» триптиха.

Команда проекта

Актеры: Антон Григорьев, Мария Прокопьева, Сергей Хорольский.

Танцоры: Таня Пшеничная, Даниил Левищев, Аня Цыганкова.

Режиссер: Дмитрий Собачкин.

Помощник режиссера: Анна Бондаренко.

Видеохудожник: Олег Потий.

Мыслями о проекте

«Я очень люблю объединяющие людей форматы — книжные клубы, публичные чтения, лекции. Люди, увлеченные одной литературой, начинают мыслить на одной волне. Это всегда меня вдохновляло, и в последние годы я хотел проапгрейдить этот формат, попробовать поискать новые смыслы. В «Нау театре» мы постоянно занимаемся новыми визуальными решениями и свободой зрительского вовлечения. Зритель всегда волен в своем выборе — остаться зрителем или стать активным участником. Сидеть, стоять или ходить. Только слушать или только смотреть. Абсолютная свобода, с которой мы уже знаем, что делать. Конкретно в проекте «Чёрный квадрат» меня очень вдохновляет возможность переосмыслить формат публичных чтений и совместить разные категории людей: искушенных театралов, профессиональных актеров, музыкантов, перформеров, а также людей, любящих живопись, электронную музыку, литературу. А человек, который придет первый раз, обязательно найдет что-то свое. Мы планируем эксклюзивный формат из бесконечного количества актов и множества неповторимых коллабораций», — рассказывает режиссер проекта Дмитрий Собачкин.