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Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин
Киноафиша Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин

Спектакль Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин

16+
Продолжительность я час 10 минут
Возраст 16+

О спектакле

Перформативные чтения в Александринском театре

«Чёрный квадрат. Акт III» — это продолжение уникальной серии перформативных читок, созданных совместно с командой Нау театра в честь 150-летия со дня рождения Вс. Э. Мейерхольда. Проект трансформирует формат публичных чтений художественной литературы в синтетический перформанс, который сочетает в себе не только классический текст, оживающий на глазах у зрителя, но и хореографию, электронную музыку, медиа-арт.

Индивидуальность каждого участия

Каждый элемент этой структуры возникает импровизационно и проникает в другие составные части композиции, оставляя в центре внимания автора и его произведение. На ход перформанса непосредственно влияет сам зритель — с помощью специального кубика, предлагающего шесть различных направлений развития событий. Деление на перформеров и публику условно: каждый присутствующий становится полноправным участником происходящего.

Что было раньше?

В предыдущих актах «Чёрного квадрата» зрители смогли насладиться незаконченным произведением А.С. Пушкина «Египетские ночи», для которого искусственный интеллект предложил свой вариант финала, а также повестью Ф.М. Достоевского «Белые ночи», исследующей темы любви и одиночества.

Что ожидает зрителей в акте III?

Теперь, в акте III, мы обратимся к рассказу Всеволода Гаршина «Ночь», который станет завершающей частью «ночного» триптиха.

Команда проекта

Актеры: Антон Григорьев, Мария Прокопьева, Сергей Хорольский.
Танцоры: Таня Пшеничная, Даниил Левищев, Аня Цыганкова.
Режиссер: Дмитрий Собачкин.
Помощник режиссера: Анна Бондаренко.
Видеохудожник: Олег Потий.

Мыслями о проекте

«Я очень люблю объединяющие людей форматы — книжные клубы, публичные чтения, лекции. Люди, увлеченные одной литературой, начинают мыслить на одной волне. Это всегда меня вдохновляло, и в последние годы я хотел проапгрейдить этот формат, попробовать поискать новые смыслы. В «Нау театре» мы постоянно занимаемся новыми визуальными решениями и свободой зрительского вовлечения. Зритель всегда волен в своем выборе — остаться зрителем или стать активным участником. Сидеть, стоять или ходить. Только слушать или только смотреть. Абсолютная свобода, с которой мы уже знаем, что делать. Конкретно в проекте «Чёрный квадрат» меня очень вдохновляет возможность переосмыслить формат публичных чтений и совместить разные категории людей: искушенных театралов, профессиональных актеров, музыкантов, перформеров, а также людей, любящих живопись, электронную музыку, литературу. А человек, который придет первый раз, обязательно найдет что-то свое. Мы планируем эксклюзивный формат из бесконечного количества актов и множества неповторимых коллабораций», — рассказывает режиссер проекта Дмитрий Собачкин.

Фотографии

Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин Проект «Черный квадрат». Акт III. «Ночь» В. М. Гаршин
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