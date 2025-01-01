Меню
Проект «Булгаковский мир». Лекция Олега Шишкина «Биография Воланда»
Билеты от 500₽
Проект «Булгаковский мир». Лекция Олега Шишкина «Биография Воланда»

Проект «Булгаковский мир». Лекция Олега Шишкина «Биография Воланда»

Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лекция о романе «Мастер и Маргарита»: «Биография Воланда»

23 сентября в 19.00 в Булгаковском Доме пройдет лекция известного писателя, историка и телеведущего Олега Шишкина под названием «Биография Воланда». Это событие основано на книге, изданной в 2019 году, где автор раскрывает процесс создания произведения и применяет уникальный подход — архивную криминалистику.

Тайны «Мастера и Маргариты»

Многие герои романа «Мастер и Маргарита» имеют своих прототипов. Олег Шишкин предлагает свою версию того, кто стоит за этими образами. Многие поклонники творчества Булгакова задаются вопросом, точно ли все маски сняты. Этот вопрос остается открытым на протяжении нескольких десятилетий, и теперь мы сможем обсудить его с экспертом.

Исторические связи персонажей

Во время лекции автор поделится невероятными открытиями. Например, один из героев, возможно, имеет отношение к царской семье, а другой — к верхушке НКВД. Сюжетные линии, как показывает исследование Шишкина, причудливо переплетаются, и отголоски «Мастера и Маргариты» доносятся и до нашего времени.

Архивные материалы и культурный контекст

Олег Шишкин не только изучил архивные источники, но и воссоздал атмосферу «ершалаимских» глав романа, где разворачиваются драматические события. Также зрители узнают о том, что фильм «Мастер и Маргарита» планировал снять Элем Климов, и какие препятствия стояли на пути реализации этого замысла.

Посетите лекцию

Мы приглашаем всех любителей творчества Булгакова посетить лектории и погрузиться в головокружительные тайны и загадки знаменитого романа. Не упустите возможность узнать больше о любимом произведении и его героях!

Купить билет на выставка Проект «Булгаковский мир». Лекция Олега Шишкина «Биография Воланда»

Сентябрь
23 сентября вторник
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 500 ₽

