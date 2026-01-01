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Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра
Билеты от 2500₽
Киноафиша Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра

Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О выставке

Лекция о балете к 250-летию Большого театра

17 сентября в 19:30 в ГУМ Кинозале состоится лекция «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: символист» от Алексея Исайчева. Этот юбилейный авторский проект включает три акта с прологом, посвященных великой истории Большого театра.

Наследие Большого театра

Большой театр неразрывно связан с культовыми спектаклями, которые он когда-либо ставил. Уникальные постановки, как «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Кармен-сюита» и «Иван Грозный», до сих пор украшают его репертуар. Эти произведения формируют облик театра, а их мировые премьеры, такие как «Золушка» и «Анна Каренина», становятся знаковыми событиями в театральном мире.

Касьян Голейзовский: недооцененный гений

Второй акт лекции будет посвящён Касьяну Голейзовскому — хореографу, который стал символом несоответствия своему времени. Несмотря на то, что его творчество остаётся недооценённым и известно лишь по фрагментам, его влияние на советский балет невозможно переоценить. Голейзовский работал в студиях и клубах, создавая яркие номера для кинопоказов и декад национального искусства.

Голейзовский сумел осуществить ряд легендарных постановок на главной сцене страны, включая «Иосифа Прекрасного», «Лейли и Меджнун», а также стильную «Скрябиниану». Его «Половецкие пляски» и зажигательный «Цыганский танец» из «Дон Кихота» продолжают восхищать зрителей и утверждать его наследие в мире балета.

Лектор и его вклад

Алексей Исайчев — исследователь балета и ведущий редактор литературно-издательского отдела Большого театра, а также преподаватель истории балета в Московской государственной академии хореографии, расскажет о судьбе великих хореографов и звёзд балета. Присоединяйтесь к этой увлекательной лекции, чтобы лучше понять историю и значение творчества Касьяна Голейзовского.

Цыганский танец — Анна Антропова. Фото — Елена Фетисова.

Купить билет на выставка Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра

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Сентябрь
17 сентября четверг
19:30
Кинозал ГУМа Москва, Красная пл., 3, ГУМ, 3 линия, 3 этаж
от 2500 ₽

Фотографии

Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра Проект Алексея Исайчева «Большой балет. Мировые премьеры. Голейзовский: Символист». К 250-летию театра

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