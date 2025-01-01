Afro-Dite: Ямайская музыка в Москве

Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия) приглашает вас в увлекательное путешествие по миру ямайской музыки. На сцене прозвучат мировые хиты и современные композиции в стилях soul, reggae, dub и других близких направлениях.

Звуки Ямайки

Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса и ритмичная перкуссия создают уникальную музыкальную палитру проекта «Afro-Dite». Несмотря на кажущуюся неторопливость, в их музыке скрыта мощная и мистическая энергия, готовая в любой момент вырваться наружу.

Знакомьтесь: Angelique

В центре проекта — молодая вокалистка Angelique из Ямайки. Она свободно перемещается по различным музыкальным стилям, но особенно известна своими регги-композициями. Angelique сотрудничала с такими артистами, как Дэмиен Марли — сын легендарного Боба Марли, и Лу Грэмм — американский вокалист, прославившийся как участник группы Foreigner, а также ведший успешную сольную карьеру.

Атмосфера Карибов

Концерты Angelique и Afro-Dite — это настоящая карнавальная атмосфера островов Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии. Не упустите уникальную возможность насладиться аутентичной музыкой прямо в столице России!

Состав группы