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Проект Afro-Dite
Билеты от 1000₽
Киноафиша Проект Afro-Dite

Проект Afro-Dite

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Afro-Dite: Ямайская музыка в Москве

Проект Afro-Dite (Ямайка-Россия) приглашает вас в увлекательное путешествие по миру ямайской музыки. На сцене прозвучат мировые хиты и современные композиции в стилях soul, reggae, dub и других близких направлениях.

Звуки Ямайки

Аутентичный вокал, терпкое электропиано, сочный пульс контрабаса и ритмичная перкуссия создают уникальную музыкальную палитру проекта «Afro-Dite». Несмотря на кажущуюся неторопливость, в их музыке скрыта мощная и мистическая энергия, готовая в любой момент вырваться наружу.

Знакомьтесь: Angelique

В центре проекта — молодая вокалистка Angelique из Ямайки. Она свободно перемещается по различным музыкальным стилям, но особенно известна своими регги-композициями. Angelique сотрудничала с такими артистами, как Дэмиен Марли — сын легендарного Боба Марли, и Лу Грэмм — американский вокалист, прославившийся как участник группы Foreigner, а также ведший успешную сольную карьеру.

Атмосфера Карибов

Концерты Angelique и Afro-Dite — это настоящая карнавальная атмосфера островов Карибского моря и вечерних пляжей Флориды и Калифорнии. Не упустите уникальную возможность насладиться аутентичной музыкой прямо в столице России!

Состав группы

  • Angelique - вокал
  • Антон Ильин - клавишные
  • Андрей Капустин - контрабас
  • Михаил Данилов - перкуссия, ударные, бэк-вокал, конферанс

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 ноября
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20:00 от 1000 ₽

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