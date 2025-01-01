Интенсив для начинающих артистов: «Секреты продюсера»

Школа Вячеслава Тюрина «Продюсируй себя» приглашает начинающих артистов, музыкантов и продюсеров на 7-дневный офлайн-интенсив, который пройдет в концертном зале «Москва» с 12 по 18 августа 2025 года. Программа курса ориентирована на подростков и молодёжь, мечтающих продюсировать себя самостоятельно.

Что вас ожидает?

Участники курса за 12 дней пройдут путь от идеи до реального музыкального проекта, получая знания о:

создании и аранжировке треков;

визуальном контенте и видеографии;

продвижении артиста без лейбла;

авторском праве и дистрибуции музыки.

Вас ждут живые мастер-классы, практика и уникальная возможность выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.

Кто будет обучать?

Курс ведёт Вячеслав Тюрин — известный музыкальный продюсер и композитор, обладатель 21 национальной музыкальной награды, участник Billboard Chart США и автор более 200 музыкальных альбомов, среди которых 4 платиновых и 3 золотых. Он создал культовую группу 2000-х - REFLEX и продюсировал многих популярных артистов.

На курсе также выступят:

Leonid Rudenko — всемирно известный диджей, неоднократно входивший в ТОП-3 лучших диджеев мира;

— всемирно известный диджей, неоднократно входивший в ТОП-3 лучших диджеев мира; Антон Баюн — музыкальный продюсер телеканала ТНТ (шоу "Конфетка");

— музыкальный продюсер телеканала ТНТ (шоу "Конфетка"); Ирина Нельсон — музыкальный автор, солистка легендарной группы REFLEX;

— музыкальный автор, солистка легендарной группы REFLEX; Анастасия и Ипполит Дюмулен — специалисты по брендингу и музыкальному маркетингу, владельцы агентства пропаганды & коммуникаций HD АРТЕЛЬ;

— специалисты по брендингу и музыкальному маркетингу, владельцы агентства пропаганды & коммуникаций HD АРТЕЛЬ; Айжан Жукова — генеральный директор музыкального лейбла Zion Music, эксперт по авторскому праву.

Стоимость участия

Стоимость участия варьируется в зависимости от даты оплаты:

59 000 ₽ — при оплате до 15 июля;

64 000 ₽ — до 1 августа;

69 000 ₽ — до 11 августа.

Для кого этот курс?

Этот курс предназначен для:

начинающих артистов и музыкантов;

bedroom-продюсеров, создающих музыку дома;

авторов-исполнителей, желающих создать собственный релиз;

тех, кто хочет выйти на сцену или в стриминги — самостоятельно.

Что вы получите по завершении?

собственный музыкальный трек или проект;

навыки продакшна, упаковки и продвижения;

доступ к профессиональной среде и спикерам из индустрии;

возможность для победителя конкурса музыкальных композиций выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.

Официальный партнёр проекта — Концертный зал «Москва».