Интенсив для начинающих артистов: «Секреты продюсера»
Школа Вячеслава Тюрина «Продюсируй себя» приглашает начинающих артистов, музыкантов и продюсеров на 7-дневный офлайн-интенсив, который пройдет в концертном зале «Москва» с 12 по 18 августа 2025 года. Программа курса ориентирована на подростков и молодёжь, мечтающих продюсировать себя самостоятельно.
Что вас ожидает?
Участники курса за 12 дней пройдут путь от идеи до реального музыкального проекта, получая знания о:
- создании и аранжировке треков;
- визуальном контенте и видеографии;
- продвижении артиста без лейбла;
- авторском праве и дистрибуции музыки.
Вас ждут живые мастер-классы, практика и уникальная возможность выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.
Кто будет обучать?
Курс ведёт Вячеслав Тюрин — известный музыкальный продюсер и композитор, обладатель 21 национальной музыкальной награды, участник Billboard Chart США и автор более 200 музыкальных альбомов, среди которых 4 платиновых и 3 золотых. Он создал культовую группу 2000-х - REFLEX и продюсировал многих популярных артистов.
На курсе также выступят:
- Leonid Rudenko — всемирно известный диджей, неоднократно входивший в ТОП-3 лучших диджеев мира;
- Антон Баюн — музыкальный продюсер телеканала ТНТ (шоу "Конфетка");
- Ирина Нельсон — музыкальный автор, солистка легендарной группы REFLEX;
- Анастасия и Ипполит Дюмулен — специалисты по брендингу и музыкальному маркетингу, владельцы агентства пропаганды & коммуникаций HD АРТЕЛЬ;
- Айжан Жукова — генеральный директор музыкального лейбла Zion Music, эксперт по авторскому праву.
Стоимость участия
Стоимость участия варьируется в зависимости от даты оплаты:
- 59 000 ₽ — при оплате до 15 июля;
- 64 000 ₽ — до 1 августа;
- 69 000 ₽ — до 11 августа.
Для кого этот курс?
Этот курс предназначен для:
- начинающих артистов и музыкантов;
- bedroom-продюсеров, создающих музыку дома;
- авторов-исполнителей, желающих создать собственный релиз;
- тех, кто хочет выйти на сцену или в стриминги — самостоятельно.
Что вы получите по завершении?
- собственный музыкальный трек или проект;
- навыки продакшна, упаковки и продвижения;
- доступ к профессиональной среде и спикерам из индустрии;
- возможность для победителя конкурса музыкальных композиций выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.
Официальный партнёр проекта — Концертный зал «Москва».