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Билеты от 64000₽
Киноафиша Продюсируй себя — курс Вячеслава Тюрина

Продюсируй себя — курс Вячеслава Тюрина

12+
Возраст 12+
Билеты от 64000₽

О концерте/спектакле

Интенсив для начинающих артистов: «Секреты продюсера»

Школа Вячеслава Тюрина «Продюсируй себя» приглашает начинающих артистов, музыкантов и продюсеров на 7-дневный офлайн-интенсив, который пройдет в концертном зале «Москва» с 12 по 18 августа 2025 года. Программа курса ориентирована на подростков и молодёжь, мечтающих продюсировать себя самостоятельно.

Что вас ожидает?

Участники курса за 12 дней пройдут путь от идеи до реального музыкального проекта, получая знания о:

  • создании и аранжировке треков;
  • визуальном контенте и видеографии;
  • продвижении артиста без лейбла;
  • авторском праве и дистрибуции музыки.

Вас ждут живые мастер-классы, практика и уникальная возможность выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.

Кто будет обучать?

Курс ведёт Вячеслав Тюрин — известный музыкальный продюсер и композитор, обладатель 21 национальной музыкальной награды, участник Billboard Chart США и автор более 200 музыкальных альбомов, среди которых 4 платиновых и 3 золотых. Он создал культовую группу 2000-х - REFLEX и продюсировал многих популярных артистов.

На курсе также выступят:

  • Leonid Rudenko — всемирно известный диджей, неоднократно входивший в ТОП-3 лучших диджеев мира;
  • Антон Баюн — музыкальный продюсер телеканала ТНТ (шоу "Конфетка");
  • Ирина Нельсон — музыкальный автор, солистка легендарной группы REFLEX;
  • Анастасия и Ипполит Дюмулен — специалисты по брендингу и музыкальному маркетингу, владельцы агентства пропаганды & коммуникаций HD АРТЕЛЬ;
  • Айжан Жукова — генеральный директор музыкального лейбла Zion Music, эксперт по авторскому праву.

Стоимость участия

Стоимость участия варьируется в зависимости от даты оплаты:

  • 59 000 ₽ — при оплате до 15 июля;
  • 64 000 ₽ — до 1 августа;
  • 69 000 ₽ — до 11 августа.

Для кого этот курс?

Этот курс предназначен для:

  • начинающих артистов и музыкантов;
  • bedroom-продюсеров, создающих музыку дома;
  • авторов-исполнителей, желающих создать собственный релиз;
  • тех, кто хочет выйти на сцену или в стриминги — самостоятельно.

Что вы получите по завершении?

  • собственный музыкальный трек или проект;
  • навыки продакшна, упаковки и продвижения;
  • доступ к профессиональной среде и спикерам из индустрии;
  • возможность для победителя конкурса музыкальных композиций выпустить свой трек на лейбле REFLEXMUSIC или международном VIVITIMUSIC.

Официальный партнёр проекта — Концертный зал «Москва».

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
11:00 от 64000 ₽

В ближайшие дни

Art+
16+
Живопись Авангард Современное искусство
Art+
28 июля в 19:00 Арт-пространство Luminar
от 900 ₽
Экспозиция «Космический чердак»
6+
Интерактивный
Экспозиция «Космический чердак»
24 июля в 15:30 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 500 ₽
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Мир искусственного интеллекта: создай свой стикерпак»
16 августа в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 700 ₽
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