Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
#Продолжение
Билеты от 1500₽
Киноафиша #Продолжение

Спектакль #Продолжение

Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 12+
Режиссер Алла Духова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Ультрасовременный танцевальный проект

«#Продолжение» — это ультрасовременный танцевальный спектакль, который представляет собой революционный шаг в развитии танцевального искусства. Сочетание захватывающих историй, инновационной хореографии, фантастических костюмов, модной музыки и передовых решений в области света и графики создает уникальный зрелищный опыт для зрителей. Этот спектакль от театра TODES перевернёт ваши представления о возможностях современной хореографии, открывая новые горизонты и границы танцевального искусства.

Инновационные элементы

  • Ультрасовременная хореография — каждый танцевальный номер в спектакле представляет собой сложные, выразительные и динамичные движения, которые невозможно увидеть в традиционных постановках.
  • Фантастические костюмы — яркие, необычные наряды, которые усиливают визуальное восприятие каждого номера.
  • Модная музыка — современная музыка, идеально сочетающаяся с движением и атмосферой спектакля.
  • Инновационные решения света и графики — использование новейших технологий для создания захватывающих сценических эффектов, которые погружают зрителей в уникальный мир спектакля.

 

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 1500 ₽
12 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 1500 ₽
13 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Номер 13
16+
Комедия
Номер 13
25 ноября в 19:00 Театриум на Серпуховке
от 2500 ₽
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
16+
Перформанс Иммерсивный
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Национале»
30 августа в 19:30 Националь
от 6300 ₽
Ханума
16+
Комедия Мюзикл
Ханума
22 ноября в 19:00 Театр «Русская песня». Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше