Продолжая продолжать. Концерт памяти Егора Летова
16+
О концерте/спектакле

Традиционный фестиваль памяти Егора Летова «Продолжая продолжать»

Традиционный фестиваль памяти Егора Летова «Продолжая продолжать» представляет собой многочасовой концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием в Екатеринбурге. В рамках фестиваля разнообразные музыкальные коллективы исполняют песни, написанные как самим Егором Летовым, так и его соратниками и коллегами по творчеству.

Участники фестиваля

На сцене фестиваля выступят:

  • Алая лента
  • ЕСЛИ?!
  • Ансамбль нестандартного панка «МаТ»
  • Вечность пахнет Летовым
  • В Диапазоне
  • УзелЪ

Интересные факты о festival

Фестиваль «Продолжая продолжать» не только удерживает память о великом музыканте, но и служит платформой для молодых исполнителей, желающих показать свою интерпретацию его наследия. Кроме того, на концерте будут представлены уникальные коллаборации между участниками, что добавит особенностей в звучание и атмосферу мероприятия.

Не упустите возможность насладиться душевной атмосферой и погрузиться в мир музыки Егора Летова. Каждый зритель найдет здесь что-то близкое и родное!

В других городах

Екатеринбург, 13 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
18:00 от 300 ₽

