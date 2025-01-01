Продолжая продолжать. Концерт памяти Егора Летова

Традиционный фестиваль памяти Егора Летова «Продолжая продолжать»

Традиционный фестиваль памяти Егора Летова «Продолжая продолжать» представляет собой многочасовой концерт, который обещает стать настоящим музыкальным событием в Екатеринбурге. В рамках фестиваля разнообразные музыкальные коллективы исполняют песни, написанные как самим Егором Летовым, так и его соратниками и коллегами по творчеству.

Участники фестиваля

На сцене фестиваля выступят:

Алая лента

ЕСЛИ?!

Ансамбль нестандартного панка «МаТ»

Вечность пахнет Летовым

В Диапазоне

УзелЪ

Интересные факты о festival

Фестиваль «Продолжая продолжать» не только удерживает память о великом музыканте, но и служит платформой для молодых исполнителей, желающих показать свою интерпретацию его наследия. Кроме того, на концерте будут представлены уникальные коллаборации между участниками, что добавит особенностей в звучание и атмосферу мероприятия.

Не упустите возможность насладиться душевной атмосферой и погрузиться в мир музыки Егора Летова. Каждый зритель найдет здесь что-то близкое и родное!